https://sputnik-georgia.ru/20220204/v-tbilisskikh-novostroykakh-budut-ustanovleny-umnye-schetchiki-264148518.html
В тбилисских новостройках будут установлены "умные счетчики"
В тбилисских новостройках будут установлены "умные счетчики"
В остальных домах и квартирах столицы счетчики поэтапно заменят в течение пяти лет 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T14:53+0400
2022-02-04T14:53+0400
2022-02-04T14:53+0400
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Во всех новостройках Тбилиси будут установлены "умные счетчики", которые ежедневно в автоматическом режиме будут передавать информацию о потреблении электроэнергии в базу данных, заявил глава Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Давид Нармания.Таким образом абоненты смогут осуществлять ежедневный контроль за потреблением электроэнергии через Интернет. Установка счетчиков началась 1 октября 2021 года.Что касается домов и построек, построенных ранее, Давид Нармания пояснил, что составляется 5-летний план, в рамках которого счетчики в упомянутых зданиях и домах будут заменены, и клиентам не придется доплачивать за его замену.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, давид нармания
В тбилисских новостройках будут установлены "умные счетчики"
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В остальных домах и квартирах столицы счетчики поэтапно заменят в течение пяти лет
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Во всех новостройках Тбилиси будут установлены "умные счетчики", которые ежедневно в автоматическом режиме будут передавать информацию о потреблении электроэнергии в базу данных, заявил глава Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Давид Нармания.
Таким образом абоненты смогут осуществлять ежедневный контроль за потреблением электроэнергии через Интернет. Установка счетчиков началась 1 октября 2021 года.
"Человек, считывающий показания счетчика и вводящий показания в базу данных, может допустить некоторые ошибки, и такие ошибки исключаются "умными счетчиками", – заявил Нармания в эфире телеканала "Палитра".
Что касается домов и построек, построенных ранее, Давид Нармания пояснил, что составляется 5-летний план, в рамках которого счетчики в упомянутых зданиях и домах будут заменены, и клиентам не придется доплачивать за его замену.
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