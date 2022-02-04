https://sputnik-georgia.ru/20220204/v-tbilisskikh-novostroykakh-budut-ustanovleny-umnye-schetchiki-264148518.html

В тбилисских новостройках будут установлены "умные счетчики"

В тбилисских новостройках будут установлены "умные счетчики"

В остальных домах и квартирах столицы счетчики поэтапно заменят в течение пяти лет 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T14:53+0400

2022-02-04T14:53+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Во всех новостройках Тбилиси будут установлены "умные счетчики", которые ежедневно в автоматическом режиме будут передавать информацию о потреблении электроэнергии в базу данных, заявил глава Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Давид Нармания.Таким образом абоненты смогут осуществлять ежедневный контроль за потреблением электроэнергии через Интернет. Установка счетчиков началась 1 октября 2021 года.Что касается домов и построек, построенных ранее, Давид Нармания пояснил, что составляется 5-летний план, в рамках которого счетчики в упомянутых зданиях и домах будут заменены, и клиентам не придется доплачивать за его замену.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, общество, давид нармания