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Вопрос передачи Гянджинских ворот Азербайджану не стоит в повестке дня - МИД Грузии
Вопрос передачи Гянджинских ворот Азербайджану не стоит в повестке дня - МИД Грузии
Указанный вопрос не отображен и в протоколе межправительственной экономической комиссии Грузии и Азербайджана, заявила представитель МИД 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T23:08+0400
2022-02-04T23:08+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Переговоры о передаче Гянджинских ворот Грузией Азербайджану не ведутся, заявила пресс-секретарь МИД Грузии Мари Нарчемашвили.О намерении вернуть исторический артефакт – Гянджинские ворота - в Азербайджан заявил министр культуры АР Анар Керимов. По его словам, вопрос включен в повестку дня грузино-азербайджанской межправительственной комиссии.По ее словам, указанный вопрос не отображен и в протоколе межправительственной экономической комиссии Грузии и Азербайджана."В документе определены различные направления сотрудничества, в том числе в сфере культуры, но вопрос Гянджинских ворот не стоит на повестке дня", — сказала Нарчемашвили.Ворота внутренней крепости в городе Гянджа были изготовлены по приказу правителя из династии Шедаддидов в 1063 году местным кузнецом Ибрагимом Османоглу. Войска грузинского царя Деметре I заняли Гянджу в 1139 году и в память о походе увезли те самые городские ворота, которые сейчас хранятся в монастыре Гелати.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, культура, азербайджан, грузино-азербайджанские отношения
Вопрос передачи Гянджинских ворот Азербайджану не стоит в повестке дня - МИД Грузии
23:08 04.02.2022 (обновлено: 23:27 04.02.2022) Подписаться на
Указанный вопрос не отображен и в протоколе межправительственной экономической комиссии Грузии и Азербайджана, заявила представитель МИД
ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Переговоры о передаче Гянджинских ворот Грузией Азербайджану не ведутся, заявила пресс-секретарь МИД Грузии Мари Нарчемашвили.
О намерении вернуть исторический артефакт – Гянджинские ворота - в Азербайджан заявил министр культуры АР Анар Керимов. По его словам, вопрос включен в повестку дня грузино-азербайджанской межправительственной комиссии.
"Республика Азербайджан – стратегический партнер Грузии, что подтверждает широкий спектр сотрудничества наших стран, в том числе по культуре. Но что касается вопроса Гянджинских ворот, то он не входит в двустороннюю повестку Грузии и Азербайджана", - приводит слова Нарчемашвили Первый канал.
По ее словам, указанный вопрос не отображен и в протоколе межправительственной экономической комиссии Грузии и Азербайджана.
"В документе определены различные направления сотрудничества, в том числе в сфере культуры, но вопрос Гянджинских ворот не стоит на повестке дня", — сказала Нарчемашвили.
Ворота внутренней крепости в городе Гянджа были изготовлены по приказу правителя из династии Шедаддидов в 1063 году местным кузнецом Ибрагимом Османоглу. Войска грузинского царя Деметре I заняли Гянджу в 1139 году и в память о походе увезли те самые городские ворота, которые сейчас хранятся в монастыре Гелати.
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