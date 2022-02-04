https://sputnik-georgia.ru/20220204/vopros-peredachi-gyandzhinskikh-vorot-azerbaydzhanu-ne-stoit-v-povestke-dnya---mid-gruzii-264170221.html

Вопрос передачи Гянджинских ворот Азербайджану не стоит в повестке дня - МИД Грузии

Вопрос передачи Гянджинских ворот Азербайджану не стоит в повестке дня - МИД Грузии

Указанный вопрос не отображен и в протоколе межправительственной экономической комиссии Грузии и Азербайджана, заявила представитель МИД 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T23:08+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Переговоры о передаче Гянджинских ворот Грузией Азербайджану не ведутся, заявила пресс-секретарь МИД Грузии Мари Нарчемашвили.О намерении вернуть исторический артефакт – Гянджинские ворота - в Азербайджан заявил министр культуры АР Анар Керимов. По его словам, вопрос включен в повестку дня грузино-азербайджанской межправительственной комиссии.По ее словам, указанный вопрос не отображен и в протоколе межправительственной экономической комиссии Грузии и Азербайджана."В документе определены различные направления сотрудничества, в том числе в сфере культуры, но вопрос Гянджинских ворот не стоит на повестке дня", — сказала Нарчемашвили.Ворота внутренней крепости в городе Гянджа были изготовлены по приказу правителя из династии Шедаддидов в 1063 году местным кузнецом Ибрагимом Османоглу. Войска грузинского царя Деметре I заняли Гянджу в 1139 году и в память о походе увезли те самые городские ворота, которые сейчас хранятся в монастыре Гелати.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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