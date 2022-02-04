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"Вся страна будет болеть за вас" – премьер пожелал удачи грузинским олимпийцам
"Вся страна будет болеть за вас" – премьер пожелал удачи грузинским олимпийцам
На Олимпиаде Грузию представят девять спортсменов в трех видах спорта 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T14:19+0400
2022-02-04T14:19+0400
2022-02-04T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пожелал удачи грузинским спортсменам, которые примут участие в зимних Олимпийских играх.На зимней Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, Грузию представят девять спортсменов в трех видах спорта.Грузия, с момента обретения независимости, участвует в зимних Олимпийских играх в восьмой раз. В предыдущих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Грузию представляли четыре атлета в трех видах спорта.Впервые Грузию на зимней Олимпиаде представят фигуристы во всех дисциплинах, поэтому грузинские атлеты смогут побороться за награды не только в индивидуальных видах программы, но и в командном первенстве, в котором будут представлены 10 сборных.Руководитель грузинской делегации в Пекине – президент Национального Олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов, а в олимпийской деревне – вице-президент НОК Грузии Мамука Хабарели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Вся страна будет болеть за вас" – премьер пожелал удачи грузинским олимпийцам
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На Олимпиаде Грузию представят девять спортсменов в трех видах спорта
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пожелал удачи грузинским спортсменам, которые примут участие в зимних Олимпийских играх.
На зимней Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, Грузию представят девять спортсменов в трех видах спорта.
"С сегодняшнего дня вся Грузия будет болеть за грузинских спортсменов. Начались XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года. Желаю удачи девяти спортсменам нашей страны, которые выступят от имени Грузии в трех видах спорта", – говорится в заявлении премьера.
Грузия, с момента обретения независимости, участвует в зимних Олимпийских играх в восьмой раз. В предыдущих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Грузию представляли четыре атлета в трех видах спорта.
Впервые Грузию на зимней Олимпиаде представят фигуристы во всех дисциплинах, поэтому грузинские атлеты смогут побороться за награды не только в индивидуальных видах программы, но и в командном первенстве, в котором будут представлены 10 сборных.
Руководитель грузинской делегации в Пекине – президент Национального Олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов, а в олимпийской деревне – вице-президент НОК Грузии Мамука Хабарели.
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