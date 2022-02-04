https://sputnik-georgia.ru/20220204/vsya-strana-budet-bolet-za-vas--premer-pozhelal-udachi-gruzinskim-olimpiytsam--264147509.html

"Вся страна будет болеть за вас" – премьер пожелал удачи грузинским олимпийцам

"Вся страна будет болеть за вас" – премьер пожелал удачи грузинским олимпийцам

На Олимпиаде Грузию представят девять спортсменов в трех видах спорта 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T14:19+0400

2022-02-04T14:19+0400

2022-02-04T14:19+0400

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олимпийские игры в пекине

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пожелал удачи грузинским спортсменам, которые примут участие в зимних Олимпийских играх.На зимней Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, Грузию представят девять спортсменов в трех видах спорта.Грузия, с момента обретения независимости, участвует в зимних Олимпийских играх в восьмой раз. В предыдущих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Грузию представляли четыре атлета в трех видах спорта.Впервые Грузию на зимней Олимпиаде представят фигуристы во всех дисциплинах, поэтому грузинские атлеты смогут побороться за награды не только в индивидуальных видах программы, но и в командном первенстве, в котором будут представлены 10 сборных.Руководитель грузинской делегации в Пекине – президент Национального Олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов, а в олимпийской деревне – вице-президент НОК Грузии Мамука Хабарели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, спорт, новости, пекин, олимпийские игры в пекине