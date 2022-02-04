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Взятки и мошенничество: сотрудников Тбилисской транспортной компании отправили за решетку
Взятки и мошенничество: сотрудников Тбилисской транспортной компании отправили за решетку
Обвиняемые брали взятки от граждан, которые желали трудоустроиться в компании водителями 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T19:01+0400
2022-02-04T19:01+0400
2022-02-04T20:10+0400
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новости
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тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил в заключение на время следствия троих сотрудников "Тбилисской транспортной компании", обвиняемых во взяточничестве и попытке мошенничества, сообщает пресс-служба суда.Согласно материалам дела, члены организованной группы в Транспортной компании брали взятки от трудоустроенных в компании водителей в обмен на обеспечение перевода на другие должности или покровительство на месте работы. Обвиняемые также систематически получали взятки от граждан, которые желали трудоустроиться в компании водителями.Суд установил наличие как фактических, так и формальных оснований для назначения меры пресечения в качестве заключения под стражу. Кроме того, суд счел, что со стороны обвиняемых есть риск сокрытия улик, совершения новых преступлений и оказания влияния на свидетелей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
Взятки и мошенничество: сотрудников Тбилисской транспортной компании отправили за решетку
19:01 04.02.2022 (обновлено: 20:10 04.02.2022) Подписаться на
Обвиняемые брали взятки от граждан, которые желали трудоустроиться в компании водителями
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил в заключение на время следствия троих сотрудников "Тбилисской транспортной компании", обвиняемых во взяточничестве и попытке мошенничества, сообщает пресс-служба суда.
Согласно материалам
дела, члены организованной группы в Транспортной компании брали взятки от трудоустроенных в компании водителей в обмен на обеспечение перевода на другие должности или покровительство на месте работы. Обвиняемые также систематически получали взятки от граждан, которые желали трудоустроиться в компании водителями.
Суд установил наличие как фактических, так и формальных оснований для назначения меры пресечения в качестве заключения под стражу. Кроме того, суд счел, что со стороны обвиняемых есть риск сокрытия улик, совершения новых преступлений и оказания влияния на свидетелей.
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