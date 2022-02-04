https://sputnik-georgia.ru/20220204/yushkov-o-tom-smozhet-li-kto-to-zamenit-rossiyu-v-postavkakh-gaza-v-evropu-264161871.html

Юшков о том, сможет ли кто-то заменить Россию в поставках газа в Европу

Юшков о том, сможет ли кто-то заменить Россию в поставках газа в Европу

Чтобы заместить Россию в поставках газа, нужно увеличить его добычу. Но никто в мире не может этого сделать, рассказал Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда... 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T18:48+0400

2022-02-04T18:48+0400

2022-02-04T18:48+0400

россия

газ

игорь юшков

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европа

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"И хотя сейчас Евросоюз ведет переговоры с США, Катаром и Азербайджаном, вряд ли они обойдутся без российского топлива. Азербайджан - крупный игрок на энергетическом рынке. Но он и так с трудом выполняет свои контрактные обязательства. Да и вообще за переговорами стоят США, которые всего лишь пытаются успокоить напуганных европейцев. Но на самом деле все печально. Американцы не смогут указывать иностранным компаниям, куда им поставлять газ. Так что любые санкции, которыми пугают Москву, в итоге обернутся против тех, кто их затевает." - рассказал Игорь Юшков в интервью по видеосвязи.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, газ, игорь юшков, мультимедиа, видео, европа, видео