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Юшков о том, сможет ли кто-то заменить Россию в поставках газа в Европу
Юшков о том, сможет ли кто-то заменить Россию в поставках газа в Европу
Чтобы заместить Россию в поставках газа, нужно увеличить его добычу. Но никто в мире не может этого сделать, рассказал Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда... 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T18:48+0400
2022-02-04T18:48+0400
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"И хотя сейчас Евросоюз ведет переговоры с США, Катаром и Азербайджаном, вряд ли они обойдутся без российского топлива. Азербайджан - крупный игрок на энергетическом рынке. Но он и так с трудом выполняет свои контрактные обязательства. Да и вообще за переговорами стоят США, которые всего лишь пытаются успокоить напуганных европейцев. Но на самом деле все печально. Американцы не смогут указывать иностранным компаниям, куда им поставлять газ. Так что любые санкции, которыми пугают Москву, в итоге обернутся против тех, кто их затевает." - рассказал Игорь Юшков в интервью по видеосвязи.
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россия, газ, игорь юшков, мультимедиа, видео, европа, видео

Юшков о том, сможет ли кто-то заменить Россию в поставках газа в Европу

18:48 04.02.2022
© video: Sputnik
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Чтобы заместить Россию в поставках газа, нужно увеличить его добычу. Но никто в мире не может этого сделать, рассказал Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности нашим коллегам из Baltnews
"И хотя сейчас Евросоюз ведет переговоры с США, Катаром и Азербайджаном, вряд ли они обойдутся без российского топлива. Азербайджан - крупный игрок на энергетическом рынке. Но он и так с трудом выполняет свои контрактные обязательства. Да и вообще за переговорами стоят США, которые всего лишь пытаются успокоить напуганных европейцев. Но на самом деле все печально. Американцы не смогут указывать иностранным компаниям, куда им поставлять газ. Так что любые санкции, которыми пугают Москву, в итоге обернутся против тех, кто их затевает." - рассказал Игорь Юшков в интервью по видеосвязи.
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