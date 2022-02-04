https://sputnik-georgia.ru/20220204/zvezda-dnevnikov-vampira-nina-dobrev-pomolvlena--264157309.html

Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев помолвлена?

Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев помолвлена?

На том, что семейный статус актрисы вот-вот изменится настаивают журналисты и источники из окружения

2022-02-04T18:16+0400

2022-02-04T18:16+0400

2022-02-04T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Актриса Нина Добрев готовится к свадьбе: как сообщили СМИ, звезда "Дневников вампира" помолвлена со своим бойфрендом. Добрев успела сыграть во многих комедиях и мелодрамах, но прославилась благодаря роли Елены в сериале "Дневники вампира". Два года назад актриса начала встречаться с олимпийским чемпионом Шоном Уайтом. Пара публикует совместные кадры в Инстаграм, но редко говорит о своих отношениях. Однако журналисты Page Six раскрыли планы пары на будущее: источники сообщили, что Добрев готовится к свадьбе с возлюбленным. В настоящее время Шон находится на соревнованиях, но ждет момента, когда вернется домой в Лос-Анджелес и сделает официальное предложение возлюбленной. Он давно собирается встать на одно колено и попросить у Нины руку и сердце, к тому же они не раз представляли, какой будет свадьба. "Они давно поняли, что подходят друг другу. Да, оба много думают о карьере, но каждую свободную минуту уделяют друг другу", - отметил источник. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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шоу-бизнес, светская хроника, зарубежные звезды