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https://sputnik-georgia.ru/20220204/zvezda-dnevnikov-vampira-nina-dobrev-pomolvlena--264157309.html
Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев помолвлена?
Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев помолвлена?
На том, что семейный статус актрисы вот-вот изменится настаивают журналисты и источники из окружения
2022-02-04T18:16+0400
2022-02-04T18:16+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Актриса Нина Добрев готовится к свадьбе: как сообщили СМИ, звезда "Дневников вампира" помолвлена со своим бойфрендом. Добрев успела сыграть во многих комедиях и мелодрамах, но прославилась благодаря роли Елены в сериале "Дневники вампира". Два года назад актриса начала встречаться с олимпийским чемпионом Шоном Уайтом. Пара публикует совместные кадры в Инстаграм, но редко говорит о своих отношениях. Однако журналисты Page Six раскрыли планы пары на будущее: источники сообщили, что Добрев готовится к свадьбе с возлюбленным. В настоящее время Шон находится на соревнованиях, но ждет момента, когда вернется домой в Лос-Анджелес и сделает официальное предложение возлюбленной. Он давно собирается встать на одно колено и попросить у Нины руку и сердце, к тому же они не раз представляли, какой будет свадьба. "Они давно поняли, что подходят друг другу. Да, оба много думают о карьере, но каждую свободную минуту уделяют друг другу", - отметил источник. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, светская хроника, зарубежные звезды

Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев помолвлена?

18:16 04.02.2022
© Instagram / ninaАктриса из "Дневников вампира" Нина Добрев
Актриса из Дневников вампира Нина Добрев - Sputnik Грузия, 1920, 04.02.2022
© Instagram / nina
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Ника Ломидзе
Все материалы
На том, что семейный статус актрисы вот-вот изменится, настаивают журналисты и источники из окружения
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Актриса Нина Добрев готовится к свадьбе: как сообщили СМИ, звезда "Дневников вампира" помолвлена со своим бойфрендом.
Добрев успела сыграть во многих комедиях и мелодрамах, но прославилась благодаря роли Елены в сериале "Дневники вампира". Два года назад актриса начала встречаться с олимпийским чемпионом Шоном Уайтом. Пара публикует совместные кадры в Инстаграм, но редко говорит о своих отношениях.
Однако журналисты Page Six раскрыли планы пары на будущее: источники сообщили, что Добрев готовится к свадьбе с возлюбленным.
В настоящее время Шон находится на соревнованиях, но ждет момента, когда вернется домой в Лос-Анджелес и сделает официальное предложение возлюбленной. Он давно собирается встать на одно колено и попросить у Нины руку и сердце, к тому же они не раз представляли, какой будет свадьба.
"Они давно поняли, что подходят друг другу. Да, оба много думают о карьере, но каждую свободную минуту уделяют друг другу", - отметил источник.
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