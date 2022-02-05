https://sputnik-georgia.ru/20220205/boginya-ukradena---dvorets-dadiani-lishilsya-skulptury-264181712.html

Богиня украдена – Дворец Дадиани лишился скульптуры

Богиня украдена – Дворец Дадиани лишился скульптуры

Исторический дворец Дадиани в прошлом был резиденцией правителей Самегрело

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ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Неизвестные украли бронзовую скульптуру колхидской богини со двора дворца Дадиани в Зугдиди, сообщает телеканал "Мтавари архи".Кража произошла ночью. По уверению сотрудников музея вечером скульптура была еще на месте.Уголовное дело ведется по статье "Завладение вещами или документами, имеющими особую историческую, культурную, научную или национальную ценность, с целью противоправного присвоения", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет.Исторический дворец Дадиани в прежние времена являлся резиденцией правителей Самегрело.Великолепный дворец князей Дадиани - фото достопримечательности Зугдиди>>История дворцового комплекса началась в 1837 году, когда по повелению князя Давида Дадиани в Зугдиди были возведены временные дворцы.В конце 60-х годов XIX столетия началось строительство двухэтажного Королевского дворца, а в 1880-х рядом с ним появился презентабельный дворец Нико Дадиани, построенный российским архитектором Леонидом Васильевым.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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