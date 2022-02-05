https://sputnik-georgia.ru/20220205/covid-statistika-gruzii-tbilisi-lidiruet-po-rasprostraneniyu-koronavirusa-264176737.html

COVID-статистика Грузии: Тбилиси лидирует по распространению коронавируса

COVID-статистика Грузии: Тбилиси лидирует по распространению коронавируса

В настоящее время в стране около 209 тысяч активных случаев заболевания, из них более 5,8 тысячи человек нуждаются в стационарном лечении

2022-02-05T14:16+0400

2022-02-05T14:16+0400

2022-02-05T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Больше всего выявленных в Грузии за последние сутки случаев коронавируса приходится на Тбилиси – 10 667 из 23 134, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:Имерети – 3 566Аджария – 2 207Квемо Картли – 1 379Самегрело - Земо Сванети – 1 611Шида Картли – 1 050Кахети – 1 014Гурия – 572Мцхета-Мтианети – 497Самцхе-Джавахети – 449Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 122.В Грузии за последние сутки сделано 76 205 тестов на коронавирус, из них 48 711 – на антиген, 24 494 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 295 505 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 17 594 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 071 560 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 33 пациента, а с начала пандемии – 15 174.На данный момент в Грузии 208 745 активных случаев заболевания, из них 5 840 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 151 пациента тяжелое, из них 278 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 954 пациента находятся в ковид-гостиницах, 200 951 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 51 человек.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 30,36%, за последние 14 дней – 26,16%, за последние семь дней – 29,28%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, тбилиси, коронавирус covid-19