https://sputnik-georgia.ru/20220205/lukashenko-anonsiroval-pokupku-novykh-vooruzheniy-u-rossii---video-264175317.html

Лукашенко анонсировал покупку новых вооружений у России – видео

Лукашенко анонсировал покупку новых вооружений у России – видео

Беларусь намерена закупить у России почти всю военную технику, которая будет задействована в российско-белорусских учениях "Союзная решимость - 2022". Об этом... 05.02.2022, Sputnik Грузия

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видео

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александр лукашенко

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вооружения

гонка вооружений

сергей шойгу

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности приобрести новую российскую военную технику на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Переговоры прошли в Минске в преддверии маневров. Учения "Союзная решимость – 2022" пройдут на территории Беларуси с 10 по 20 февраля. Лукашенко заявил, что Беларусь намерена закупить у России почти всю военную технику, которая будет задействована в этих учениях.

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видео, мультимедиа, александр лукашенко, россия, беларусь, вооружения, гонка вооружений, сергей шойгу, видео