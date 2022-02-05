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Лукашенко анонсировал покупку новых вооружений у России – видео
Лукашенко анонсировал покупку новых вооружений у России – видео
Беларусь намерена закупить у России почти всю военную технику, которая будет задействована в российско-белорусских учениях "Союзная решимость - 2022". Об этом... 05.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-05T12:17+0400
2022-02-05T12:17+0400
2022-02-05T12:36+0400
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гонка вооружений
сергей шойгу
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности приобрести новую российскую военную технику на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Переговоры прошли в Минске в преддверии маневров. Учения "Союзная решимость – 2022" пройдут на территории Беларуси с 10 по 20 февраля. Лукашенко заявил, что Беларусь намерена закупить у России почти всю военную технику, которая будет задействована в этих учениях.
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видео, мультимедиа, александр лукашенко, россия, беларусь, вооружения, гонка вооружений, сергей шойгу, видео
Лукашенко анонсировал покупку новых вооружений у России – видео
12:17 05.02.2022 (обновлено: 12:36 05.02.2022) Подписаться на
Беларусь намерена закупить у России почти всю военную технику, которая будет задействована в российско-белорусских учениях "Союзная решимость - 2022". Об этом заявил президент Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности приобрести новую российскую военную технику на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Переговоры прошли в Минске в преддверии маневров. Учения "Союзная решимость – 2022" пройдут на территории Беларуси с 10 по 20 февраля. Лукашенко заявил, что Беларусь намерена закупить у России почти всю военную технику, которая будет задействована в этих учениях.