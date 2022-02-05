https://sputnik-georgia.ru/20220205/lukashenko-rasskazal-kogda-uydet-s-posta-prezidenta-belarusi-264182922.html

Лукашенко рассказал, когда уйдет с поста президента Беларуси

Лукашенко рассказал, когда уйдет с поста президента Беларуси

По его Лукашенко, президентство "это даже не служба, это служение"

2022-02-05T21:26+0400

2022-02-05T21:26+0400

2022-02-05T21:47+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Александр Лукашенко заявил, что является президентом Беларуси не потому, что он этого хочет, а потому, что он обязан. "Я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих", - сказал Лукашенко, обращаясь к Владимиру Соловьеву во время интервью.По его словам, он останется на посту президента Беларуси до тех пор, пока вокруг нее будет тяжелая обстановка.По его словам, президентство "это даже не служба, это служение". Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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