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https://sputnik-georgia.ru/20220205/lukashenko-rasskazal-kogda-uydet-s-posta-prezidenta-belarusi-264182922.html
Лукашенко рассказал, когда уйдет с поста президента Беларуси
Лукашенко рассказал, когда уйдет с поста президента Беларуси
По его Лукашенко, президентство "это даже не служба, это служение"
2022-02-05T21:26+0400
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александр лукашенко
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ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Александр Лукашенко заявил, что является президентом Беларуси не потому, что он этого хочет, а потому, что он обязан. "Я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих", - сказал Лукашенко, обращаясь к Владимиру Соловьеву во время интервью.По его словам, он останется на посту президента Беларуси до тех пор, пока вокруг нее будет тяжелая обстановка.По его словам, президентство "это даже не служба, это служение". Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости, беларусь, александр лукашенко

Лукашенко рассказал, когда уйдет с поста президента Беларуси

21:26 05.02.2022 (обновлено: 21:47 05.02.2022)
© photo: Sputnik / Maksim GuchekАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2022
© photo: Sputnik / Maksim Guchek
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Лукашенко является президентом Беларуси почти 28 лет
ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Александр Лукашенко заявил, что является президентом Беларуси не потому, что он этого хочет, а потому, что он обязан.
"Я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих", - сказал Лукашенко, обращаясь к Владимиру Соловьеву во время интервью.
По его словам, он останется на посту президента Беларуси до тех пор, пока вокруг нее будет тяжелая обстановка.
"Если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси, как война, и еще важнее – внутри нас будут, как в 2020 году, рвать – всегда будет. Но если все будет спокойно, как вы говорите "кто, кто, кто", вот он кто появится – мы определимся", - сказал Лукашенко.
По его словам, президентство "это даже не служба, это служение".
Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года.
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