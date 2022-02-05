https://sputnik-georgia.ru/20220205/muzhchina-v-stambule-sdal-78-pozitivnykh-testov-na-koronavirus-264172496.html

Мужчина в Стамбуле сдал 78 позитивных тестов на коронавирус

Мужчина в Стамбуле сдал 78 позитивных тестов на коронавирус

Заразившегося лечили в больнице, выписали, но его тест так и не показал отрицательный результат 05.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-05T11:31+0400

2022-02-05T11:31+0400

2022-02-05T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Житель Стамбула Музаффер Каясан, заразившийся коронавирусом в ноябре 2020 года, в течение 14 месяцев сдал 78 тестов, все из которых оказались положительными.Каясан, больной лейкемией, находился все это время на карантине. Его лечили в больнице, выписали, но его тест так и не показал отрицательный результат.Сам 56-летний мужчина рассказал, что три года назад ему провели пересадку костного мозга, которая прошла успешно."Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система слаба, потому что у меня лейкемия, и они поддерживают мою жизнь в течение четырнадцати месяцев с помощью лекарств, которые они прописывают", – заявил Каясан в эфире турецкого телеканала.Мужчина, который не может выйти из карантина, видеть внуков и вынужден жить один, обратился за помощью к властям.

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в мире, новости, общество, турция, коронавирус covid-19