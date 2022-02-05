https://sputnik-georgia.ru/20220205/na-vostoke-gruzii-gorit-les-264181168.html

На востоке Грузии горит лес

На востоке Грузии горит лес

Тушению пожара в винном регионе Грузии препятствует сильный ветер

2022-02-05T19:33+0400

2022-02-05T19:33+0400

2022-02-05T20:05+0400

новости

грузия

происшествия

пожар

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ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Пожарные вручную борются огнем в лесу у села Шилда (регион Кахети), сообщает Первый канал.Очаг возгорания находится в недоступном для спецтехники месте. На месте мобилизовано несколько бригад пожарных-спасателей. Информации о площади, которую охватил огонь, пока нет.Тушению пожара препятствует сильный ветер, сообщает телеканал.С пятницы в Восточной Грузии дует сильный порывистый ветер до 25 метров в секунду. Синоптики обещают, что в воскресенье ветер стихнет до 15 метров в секунду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, происшествия, пожар