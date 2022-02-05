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На востоке Грузии горит лес
На востоке Грузии горит лес
Тушению пожара в винном регионе Грузии препятствует сильный ветер
2022-02-05T19:33+0400
2022-02-05T19:33+0400
2022-02-05T20:05+0400
новости
грузия
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пожар
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ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Пожарные вручную борются огнем в лесу у села Шилда (регион Кахети), сообщает Первый канал.Очаг возгорания находится в недоступном для спецтехники месте. На месте мобилизовано несколько бригад пожарных-спасателей. Информации о площади, которую охватил огонь, пока нет.Тушению пожара препятствует сильный ветер, сообщает телеканал.С пятницы в Восточной Грузии дует сильный порывистый ветер до 25 метров в секунду. Синоптики обещают, что в воскресенье ветер стихнет до 15 метров в секунду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, пожар
На востоке Грузии горит лес
19:33 05.02.2022 (обновлено: 20:05 05.02.2022) Подписаться на
Тушению пожара в винном регионе Грузии препятствует сильный ветер
ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Пожарные вручную борются огнем в лесу у села Шилда (регион Кахети), сообщает Первый канал.
Очаг возгорания находится в недоступном для спецтехники месте. На месте мобилизовано несколько бригад пожарных-спасателей.
Информации о площади, которую охватил огонь, пока нет.
Тушению пожара препятствует сильный ветер, сообщает телеканал
.
С пятницы в Восточной Грузии дует сильный порывистый ветер до 25 метров в секунду. Синоптики обещают, что в воскресенье ветер стихнет до 15 метров в секунду.
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