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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20220205/nataliya-oreyro-primet-uchastie-v-shou-tnt-264081037.html
Наталия Орейро примет участие в шоу ТНТ
Наталия Орейро примет участие в шоу ТНТ
В финале Наталия Орейро, как и положено капитану команды, споет дуэтом с одним из участников
2022-02-05T12:40+0400
2022-02-05T12:40+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
тнт
наталия орейро
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Актриса и певица Наталия Орейро примет участие во втором сезоне шоу Азамата Мусагалиева "Музыкальная интуиция". Сообщение об этом распространяет пресс-служба телеканала ТНТ.В этом сезоне звездным капитаном одной из команд станет именно Наталия Орейро. Звезда снялась в нескольких выпусках проекта. В ее команду вошли Иван Абрамов, Денис Дорохов и Мария Кравченко.Участники шоу должны будут пройти четыре раунда. В финале Наталия Орейро, как и положено капитану команды, споет дуэтом с одним из участников, которого она выберет в заключительном раунде передачи.Точная дата выхода второго сезона проекта "Музыкальная интуиция" пока неизвестна.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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тнт, наталия орейро, российский шоу-бизнес

Наталия Орейро примет участие в шоу ТНТ

12:40 05.02.2022
© photo: Sputnik / Viktor Vitolskiy / Перейти в фотобанкАктриса и певица Наталия Орейро
Актриса и певица Наталия Орейро - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2022
© photo: Sputnik / Viktor Vitolskiy
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Натия Кварцхава
Все материалы
В финале Наталия Орейро, как и положено капитану команды, споет дуэтом с одним из участников
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Актриса и певица Наталия Орейро примет участие во втором сезоне шоу Азамата Мусагалиева "Музыкальная интуиция". Сообщение об этом распространяет пресс-служба телеканала ТНТ.
В шоу "Музыкальная интуиция" две команды пытаются отгадать, кто из участников, стоящих перед ними, умеет петь, а кто только притворяется. В каждой команде состоит три человека – две знаменитости, не связанных с музыкой, и звездный капитан, который умеет петь профессионально.
В этом сезоне звездным капитаном одной из команд станет именно Наталия Орейро. Звезда снялась в нескольких выпусках проекта. В ее команду вошли Иван Абрамов, Денис Дорохов и Мария Кравченко.
Участники шоу должны будут пройти четыре раунда. В финале Наталия Орейро, как и положено капитану команды, споет дуэтом с одним из участников, которого она выберет в заключительном раунде передачи.
Точная дата выхода второго сезона проекта "Музыкальная интуиция" пока неизвестна.
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