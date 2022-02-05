https://sputnik-georgia.ru/20220205/nataliya-oreyro-primet-uchastie-v-shou-tnt-264081037.html

Наталия Орейро примет участие в шоу ТНТ

Наталия Орейро примет участие в шоу ТНТ

В финале Наталия Орейро, как и положено капитану команды, споет дуэтом с одним из участников

2022-02-05T12:40+0400

2022-02-05T12:40+0400

2022-02-05T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Актриса и певица Наталия Орейро примет участие во втором сезоне шоу Азамата Мусагалиева "Музыкальная интуиция". Сообщение об этом распространяет пресс-служба телеканала ТНТ.В этом сезоне звездным капитаном одной из команд станет именно Наталия Орейро. Звезда снялась в нескольких выпусках проекта. В ее команду вошли Иван Абрамов, Денис Дорохов и Мария Кравченко.Участники шоу должны будут пройти четыре раунда. В финале Наталия Орейро, как и положено капитану команды, споет дуэтом с одним из участников, которого она выберет в заключительном раунде передачи.Точная дата выхода второго сезона проекта "Музыкальная интуиция" пока неизвестна.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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тнт, наталия орейро, российский шоу-бизнес