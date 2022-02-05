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Олимпиада в Пекине: кто за что борется из стран ближнего зарубежья
Олимпиада в Пекине: кто за что борется из стран ближнего зарубежья
На Олимпийских играх будут разыграны 109 комплектов медалей 05.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-05T15:48+0400
2022-02-05T15:48+0400
2022-02-05T16:15+0400
олимпийские игры в пекине
спорт
инфографика
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XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля, в соревнованиях принимают участие больше четырех тысяч атлетов. Грузию представляют девять спортсменов в трех видах спорта – фигурное катание, горнолыжный спорт, санный спорт.На Олимпиаде в Пекине разыграют медали в семи новых дисциплинах: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.
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олимпийские игры в пекине, спорт, инфографика, инфографика
Олимпиада в Пекине: кто за что борется из стран ближнего зарубежья
15:48 05.02.2022 (обновлено: 16:15 05.02.2022) Подписаться на
На Олимпийских играх будут разыграны 109 комплектов медалей
XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля, в соревнованиях принимают участие больше четырех тысяч атлетов. Грузию представляют девять спортсменов в трех видах спорта – фигурное катание, горнолыжный спорт, санный спорт.
На Олимпиаде в Пекине разыграют медали в семи новых дисциплинах: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.