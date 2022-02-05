https://sputnik-georgia.ru/20220205/olimpiada-v-pekine-kto-za-chto-boretsya-iz-stran-blizhnego-zarubezhya-264178047.html

Олимпиада в Пекине: кто за что борется из стран ближнего зарубежья

Олимпиада в Пекине: кто за что борется из стран ближнего зарубежья

На Олимпийских играх будут разыграны 109 комплектов медалей 05.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-05T15:48+0400

2022-02-05T15:48+0400

2022-02-05T16:15+0400

олимпийские игры в пекине

спорт

инфографика

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XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля, в соревнованиях принимают участие больше четырех тысяч атлетов. Грузию представляют девять спортсменов в трех видах спорта – фигурное катание, горнолыжный спорт, санный спорт.На Олимпиаде в Пекине разыграют медали в семи новых дисциплинах: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

олимпийские игры в пекине, спорт, инфографика, инфографика