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Погода в Грузии – когда стихнет сильный ветер
Погода в Грузии – когда стихнет сильный ветер
В Тбилиси в ближайшие дни температура воздуха поднимется до +7…+9 градусов
2022-02-05T12:39+0400
2022-02-05T12:39+0400
2022-02-05T12:39+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют осадки в большинстве районов Грузии и сильный ветер до конца дня.С вечера пятницы дует сильный порывистый ветер, до 25 метров в секунду.Ветер стихнет в Грузии, в том числе в Тбилиси, в воскресенье, 6 февраля. В ближайшие дни сила ветра не будет превышать 10-15 метров в секунду.В низине в большинстве районов Грузии до 8 февраля ожидается снег и снег с дождем. Днем воздух прогреется до 6-10 градусов тепла.В высокогорье также ожидаются осадки. В Западной Грузии днем будет -2...+2 градуса, а в Восточной ожидается +2...+5.В Тбилиси в ближайшие дни температура воздуха поднимется до +7…+9 градусов. В целом ожидается местами облачная погода без осадков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Погода в Грузии – когда стихнет сильный ветер
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В Тбилиси в ближайшие дни температура воздуха поднимется до +7…+9 градусов
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют осадки в большинстве районов Грузии и сильный ветер до конца дня.
С вечера пятницы дует сильный порывистый ветер, до 25 метров в секунду.
Ветер стихнет в Грузии, в том числе в Тбилиси, в воскресенье, 6 февраля. В ближайшие дни сила ветра не будет превышать 10-15 метров в секунду.
В низине в большинстве районов Грузии до 8 февраля ожидается снег и снег с дождем. Днем воздух прогреется до 6-10 градусов тепла.
В высокогорье также ожидаются осадки. В Западной Грузии днем будет -2...+2 градуса, а в Восточной ожидается +2...+5.
В Тбилиси в ближайшие дни температура воздуха поднимется до +7…+9 градусов. В целом ожидается местами облачная погода без осадков.
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