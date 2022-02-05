https://sputnik-georgia.ru/20220205/pogoda-v-gruzii--kogda-stikhnet-silnyy-veter-264175416.html

Погода в Грузии – когда стихнет сильный ветер

Погода в Грузии – когда стихнет сильный ветер

В Тбилиси в ближайшие дни температура воздуха поднимется до +7…+9 градусов

2022-02-05T12:39+0400

2022-02-05T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют осадки в большинстве районов Грузии и сильный ветер до конца дня.С вечера пятницы дует сильный порывистый ветер, до 25 метров в секунду.Ветер стихнет в Грузии, в том числе в Тбилиси, в воскресенье, 6 февраля. В ближайшие дни сила ветра не будет превышать 10-15 метров в секунду.В низине в большинстве районов Грузии до 8 февраля ожидается снег и снег с дождем. Днем воздух прогреется до 6-10 градусов тепла.В высокогорье также ожидаются осадки. В Западной Грузии днем будет -2...+2 градуса, а в Восточной ожидается +2...+5.В Тбилиси в ближайшие дни температура воздуха поднимется до +7…+9 градусов. В целом ожидается местами облачная погода без осадков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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