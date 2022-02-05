https://sputnik-georgia.ru/20220205/situatsiya-na-dorogakh-gruzii---silnyy-snegopad-sozdal-problemy-264173556.html
Ситуация на дорогах Грузии – сильный снегопад создал проблемы
Ситуация на дорогах Грузии – сильный снегопад создал проблемы
Ограничения для передвижения автотранспорта введены на перевалах Паравани и Накерала 05.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-05T10:06+0400
2022-02-05T10:06+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Интенсивный снегопад создал проблемы на дорогах Грузии, поэтому на некоторых отрезках действуют ограничения, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.Из-за сильного снегопада на участке Чумателети-Хуневи автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено. Для остальных видов транспортных средств дорога открыта.Такое же ограничение для машин с прицепом и полуприцепом действует на перевале Накерала. Это участок дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури.Нет ограничений на перевале для машин с двумя или более ведущими мостами. Для остальных видов автотранспорта требуется использование цепей противоскольжения.Снегопад создал проблемы и на дороге внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани). Там запрещается движение автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест, говорится в сообщении на сайте департамента автодорог. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ситуация на дорогах Грузии – сильный снегопад создал проблемы
10:06 05.02.2022 (обновлено: 10:47 05.02.2022) Подписаться на
Ограничения для передвижения автотранспорта введены на перевалах Паравани и Накерала
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Интенсивный снегопад создал проблемы на дорогах Грузии, поэтому на некоторых отрезках действуют ограничения, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
Из-за сильного снегопада на участке Чумателети-Хуневи автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено. Для остальных видов транспортных средств дорога открыта.
Такое же ограничение для машин с прицепом и полуприцепом действует на перевале Накерала. Это участок дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури.
Нет ограничений на перевале для машин с двумя или более ведущими мостами. Для остальных видов автотранспорта требуется использование цепей противоскольжения.
Снегопад создал проблемы и на дороге внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани). Там запрещается движение автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест, говорится в сообщении на сайте
департамента автодорог.
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