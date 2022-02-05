https://sputnik-georgia.ru/20220205/sosnovskiy-novye-sanktsii-ssha-protiv-rossii-mogut-privesti-k-voyne-264180026.html

Сосновский: новые санкции США против России могут привести к войне

Сосновский: новые санкции США против России могут привести к войне

Понимает ли Украина, что Запад использует ее как наживку? По мнению политолога и журналиста Александра Сосновского, украинские власти все прекрасно понимают. 05.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-05T18:33+0400

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Ни сама Украина, ни ее членство в НАТО никому не нужны, заявил Сосновский в интервью Sputnik на русском. Зачем же США нужна война между Россией и Украиной? Разгорится ли большой пожар в Европе и пойдут ли американские солдаты погибать за "Незалежную"? Чем нынешняя ситуация напоминает конец 30-х годов XX века? Как Джен Псаки выдает всю подноготную Белого дома? И смогут ли американцы прогнуть Германию? Смотрите интервью с Александром Сосновским.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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