Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220205/u-baranovskoy-roman-s-lepsom-264079017.html
У Барановской роман с Лепсом?
У Барановской роман с Лепсом?
Очевидных доказательств романтической связи журналисты пока не нашли, но слухи все больше и больше разрастаются
2022-02-05T14:03+0400
2022-02-05T14:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
григорий лепс
ксения собчак
светская хроника
иван ургант
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/05/252510207_0:24:3199:1823_1920x0_80_0_0_2497a0321a96fa9196c3c3de136c4dc7.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Российскому певцу Григорию Лепсу и телеведущей Юлии Барановской приписывают роман.Известно, что с недавнего времени Григорий Лепс вновь стал холостяком. Он расстался со своей супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Однако оказалось, что сердце артиста все же не свободно.СМИ активно обсуждают тему возможного романа Лепса с Барановской. Подогрела интерес к теме и Ксения Собчак, которая в эфире "Вечернего Урганта" рассказала о последний сплетнях."Ну, он не очень сейчас холостой, ты должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, а ты, если захочешь, расскажешь всем. С Барановской", – сказала Ивану Собчак.Интересно, что этот момент из эфира был вырезан. Несмотря на все, слухи о романе Лепса и Барановской ходят уже давно.Сама Юлия Барановская отшучивается на эту тему, говоря, что у нее "каждый день новый роман", так как ей часто приписывают отношения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/05/252510207_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c95edd6f41e56dda98b4bbfaa5dced53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
григорий лепс, ксения собчак, светская хроника, иван ургант, российский шоу-бизнес

У Барановской роман с Лепсом?

14:03 05.02.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкТелеведущая Юлия Барановская
Телеведущая Юлия Барановская - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Колумнист Sputnik Грузия Ника Ломидзе - Sputnik Грузия
Ника Ломидзе
Все материалы
Очевидных доказательств романтической связи журналисты пока не нашли, но слухи все больше и больше разрастаются
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Российскому певцу Григорию Лепсу и телеведущей Юлии Барановской приписывают роман.
Известно, что с недавнего времени Григорий Лепс вновь стал холостяком. Он расстался со своей супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Однако оказалось, что сердце артиста все же не свободно.
СМИ активно обсуждают тему возможного романа Лепса с Барановской. Подогрела интерес к теме и Ксения Собчак, которая в эфире "Вечернего Урганта" рассказала о последний сплетнях.
"Ну, он не очень сейчас холостой, ты должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, а ты, если захочешь, расскажешь всем. С Барановской", сказала Ивану Собчак.
Интересно, что этот момент из эфира был вырезан. Несмотря на все, слухи о романе Лепса и Барановской ходят уже давно.
Сама Юлия Барановская отшучивается на эту тему, говоря, что у нее "каждый день новый роман", так как ей часто приписывают отношения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский