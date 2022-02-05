https://sputnik-georgia.ru/20220205/u-baranovskoy-roman-s-lepsom-264079017.html
У Барановской роман с Лепсом?
У Барановской роман с Лепсом?
Очевидных доказательств романтической связи журналисты пока не нашли, но слухи все больше и больше разрастаются
2022-02-05T14:03+0400
2022-02-05T14:03+0400
2022-02-05T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Российскому певцу Григорию Лепсу и телеведущей Юлии Барановской приписывают роман.Известно, что с недавнего времени Григорий Лепс вновь стал холостяком. Он расстался со своей супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Однако оказалось, что сердце артиста все же не свободно.СМИ активно обсуждают тему возможного романа Лепса с Барановской. Подогрела интерес к теме и Ксения Собчак, которая в эфире "Вечернего Урганта" рассказала о последний сплетнях."Ну, он не очень сейчас холостой, ты должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, а ты, если захочешь, расскажешь всем. С Барановской", – сказала Ивану Собчак.Интересно, что этот момент из эфира был вырезан. Несмотря на все, слухи о романе Лепса и Барановской ходят уже давно.Сама Юлия Барановская отшучивается на эту тему, говоря, что у нее "каждый день новый роман", так как ей часто приписывают отношения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ника Ломидзе
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
григорий лепс, ксения собчак, светская хроника, иван ургант, российский шоу-бизнес
У Барановской роман с Лепсом?
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Очевидных доказательств романтической связи журналисты пока не нашли, но слухи все больше и больше разрастаются
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Российскому певцу Григорию Лепсу и телеведущей Юлии Барановской приписывают роман.
Известно, что с недавнего времени Григорий Лепс вновь стал холостяком. Он расстался со своей супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Однако оказалось, что сердце артиста все же не свободно.
СМИ активно обсуждают тему возможного романа Лепса с Барановской. Подогрела интерес к теме и Ксения Собчак, которая в эфире "Вечернего Урганта" рассказала о последний сплетнях.
"Ну, он не очень сейчас холостой, ты должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, а ты, если захочешь, расскажешь всем. С Барановской", – сказала Ивану Собчак.
Интересно, что этот момент из эфира был вырезан. Несмотря на все, слухи о романе Лепса и Барановской ходят уже давно.
Сама Юлия Барановская отшучивается на эту тему, говоря, что у нее "каждый день новый роман", так как ей часто приписывают отношения.
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