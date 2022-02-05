https://sputnik-georgia.ru/20220205/u-baranovskoy-roman-s-lepsom-264079017.html

У Барановской роман с Лепсом?

У Барановской роман с Лепсом?

Очевидных доказательств романтической связи журналисты пока не нашли, но слухи все больше и больше разрастаются

2022-02-05T14:03+0400

2022-02-05T14:03+0400

2022-02-05T14:03+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

григорий лепс

ксения собчак

светская хроника

иван ургант

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/05/252510207_0:24:3199:1823_1920x0_80_0_0_2497a0321a96fa9196c3c3de136c4dc7.jpg

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Российскому певцу Григорию Лепсу и телеведущей Юлии Барановской приписывают роман.Известно, что с недавнего времени Григорий Лепс вновь стал холостяком. Он расстался со своей супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Однако оказалось, что сердце артиста все же не свободно.СМИ активно обсуждают тему возможного романа Лепса с Барановской. Подогрела интерес к теме и Ксения Собчак, которая в эфире "Вечернего Урганта" рассказала о последний сплетнях."Ну, он не очень сейчас холостой, ты должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, а ты, если захочешь, расскажешь всем. С Барановской", – сказала Ивану Собчак.Интересно, что этот момент из эфира был вырезан. Несмотря на все, слухи о романе Лепса и Барановской ходят уже давно.Сама Юлия Барановская отшучивается на эту тему, говоря, что у нее "каждый день новый роман", так как ей часто приписывают отношения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

григорий лепс, ксения собчак, светская хроника, иван ургант, российский шоу-бизнес