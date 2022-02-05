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https://sputnik-georgia.ru/20220205/vinovaty-storis-krisa-evansa-zapodozrili-v-romane-s-aktrisoy-alboy-baptistoy-264087966.html
Виноваты сторис: Криса Эванса заподозрили в романе с актрисой Альбой Баптистой
Виноваты сторис: Криса Эванса заподозрили в романе с актрисой Альбой Баптистой
Сегодня, как оказалось, все можно рассекретить по сторис, даже если их быстро сотрешь
2022-02-05T13:51+0400
2022-02-05T13:51+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светская хроника
зарубежные звезды
крис эванс
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. В Сети активно обсуждаются слухи романа Криса Эванса и Альбы Баптиста – самые прозорливые поклонники вычисляют подробности из Instagram.К такому выводу подписчики пришли потому, что актер подписался на страницу Альбы еще в 2020 году. А сама девушка подписалась на Instagram Криса только в прошлом году. Что интересно, она подписана не только на Криса, но и на его брата.Ну и главным аргументов стали сторис Альбы, которые она сначала выложила, а потом сразу удалила. По снимкам пользователи поняли, что скорее всего пара отмечала Рождество вместе, так как на фото они опознали задний двор дома Эванса.Что касается сторис самого актера, то там тоже были замечены кадры локаций, где могла находиться девушка. Сами актеры пока никак не прокомментировали слухи об отношениях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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светская хроника, зарубежные звезды, крис эванс

Виноваты сторис: Криса Эванса заподозрили в романе с актрисой Альбой Баптистой

13:51 05.02.2022
CC BY 2.0 / Glyn Lowe PhotoWorks / Chris EvansАктер Крис Эванс во время съемок фильма Captain America 2
Актер Крис Эванс во время съемок фильма Captain America 2 - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2022
CC BY 2.0 / Glyn Lowe PhotoWorks / Chris Evans
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Сегодня, как оказалось, все можно рассекретить по сторис, даже если их быстро сотрешь
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. В Сети активно обсуждаются слухи романа Криса Эванса и Альбы Баптиста самые прозорливые поклонники вычисляют подробности из Instagram.
К такому выводу подписчики пришли потому, что актер подписался на страницу Альбы еще в 2020 году. А сама девушка подписалась на Instagram Криса только в прошлом году. Что интересно, она подписана не только на Криса, но и на его брата.
Ну и главным аргументов стали сторис Альбы, которые она сначала выложила, а потом сразу удалила. По снимкам пользователи поняли, что скорее всего пара отмечала Рождество вместе, так как на фото они опознали задний двор дома Эванса.
Что касается сторис самого актера, то там тоже были замечены кадры локаций, где могла находиться девушка. Сами актеры пока никак не прокомментировали слухи об отношениях.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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