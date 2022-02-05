https://sputnik-georgia.ru/20220205/vinovaty-storis-krisa-evansa-zapodozrili-v-romane-s-aktrisoy-alboy-baptistoy-264087966.html

Виноваты сторис: Криса Эванса заподозрили в романе с актрисой Альбой Баптистой

Виноваты сторис: Криса Эванса заподозрили в романе с актрисой Альбой Баптистой

Сегодня, как оказалось, все можно рассекретить по сторис, даже если их быстро сотрешь

2022-02-05T13:51+0400

2022-02-05T13:51+0400

2022-02-05T13:51+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

светская хроника

зарубежные звезды

крис эванс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24629/80/246298020_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_386a2bdcd49654f26a42091a31f80dda.jpg

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. В Сети активно обсуждаются слухи романа Криса Эванса и Альбы Баптиста – самые прозорливые поклонники вычисляют подробности из Instagram.К такому выводу подписчики пришли потому, что актер подписался на страницу Альбы еще в 2020 году. А сама девушка подписалась на Instagram Криса только в прошлом году. Что интересно, она подписана не только на Криса, но и на его брата.Ну и главным аргументов стали сторис Альбы, которые она сначала выложила, а потом сразу удалила. По снимкам пользователи поняли, что скорее всего пара отмечала Рождество вместе, так как на фото они опознали задний двор дома Эванса.Что касается сторис самого актера, то там тоже были замечены кадры локаций, где могла находиться девушка. Сами актеры пока никак не прокомментировали слухи об отношениях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

светская хроника, зарубежные звезды, крис эванс