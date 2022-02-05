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Вупи Голдберг отстранили от работы из-за неоднозначной фразы о Холокосте
Вупи Голдберг отстранили от работы из-за неоднозначной фразы о Холокосте
После скандала телеканал ABC отстранил артистку на две недели от участия в ток-шоу The View
2022-02-05T12:13+0400
2022-02-05T12:13+0400
2022-02-05T12:13+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Американская актриса Вупи Голдберт пострадала из-за своего же высказывания о Холокосте – руководство американского телеканала ABC отстранило артистку на две недели от участия в ток-шоу The View.66-летняя обладательница "Оскара" в эфире программы заявила, что Холокост – это не проблема принадлежности к какой-либо расе."Я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неправильные и оскорбительные комментарии. Хотя Вупи принесла извинения, я попросила ее взять паузу, чтобы подумать и узнать о влиянии ее комментариев", – говорится в заявлении президента ABC News Ким Годвин.Однако после скандала Голдберг опубликовала в Twitter пост, в котором принесла свои извинения, отметив, что у нее не было намерений обидеть кого-то."В сегодняшней программе я сказала, что Холокост не про расу, а про бесчеловечное отношение одних людей по отношению к другим. Я должна была сказать, что это и про то, и про другое", – написала актриса."Евреи по всему миру всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не исчезнет. Я хочу извиниться за боль, которую причинили мои слова", – добавила она.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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международный день памяти жертв холокоста, зарубежные звезды, сша, шоу-бизнес
Вупи Голдберг отстранили от работы из-за неоднозначной фразы о Холокосте
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После громкого скандала телеканал ABC отстранил артистку на две недели от участия в ток-шоу The View
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Американская актриса Вупи Голдберт пострадала из-за своего же высказывания о Холокосте – руководство американского телеканала ABC отстранило артистку на две недели от участия в ток-шоу The View.
66-летняя обладательница "Оскара" в эфире программы заявила, что Холокост – это не проблема принадлежности к какой-либо расе.
"Я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неправильные и оскорбительные комментарии. Хотя Вупи принесла извинения, я попросила ее взять паузу, чтобы подумать и узнать о влиянии ее комментариев", – говорится в заявлении президента ABC News Ким Годвин.
Актриса, в частности, сказала, что Холокост "не про превосходство белой расы", а "про негуманное отношение человека к человеку". После этого многие обвинили ее в антисемитизме и отрицании Холокоста. А шоу оказалось в центре скандала в связи с обвинением в распространении опасной дезинформации о Холокосте.
Однако после скандала Голдберг опубликовала в Twitter пост, в котором принесла свои извинения, отметив, что у нее не было намерений обидеть кого-то.
"В сегодняшней программе я сказала, что Холокост не про расу, а про бесчеловечное отношение одних людей по отношению к другим. Я должна была сказать, что это и про то, и про другое", – написала актриса.
"Евреи по всему миру всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не исчезнет. Я хочу извиниться за боль, которую причинили мои слова", – добавила она.
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