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Английская королева отпраздновала юбилей своего правления

Английская королева отпраздновала юбилей своего правления

Передавать престол наследнику Елизавета Вторая не торопится – в отличие от других монархов 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T20:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев – Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации накануне 70-летия своего правления, сообщается в Twitter королевской семьи.Королева призналась, что до сих пор вспоминает эту дату как день ухода из жизни своего отца, Георга VI. Прошедшие годы, добавила она, отметились значительным прогрессом в технологиях и культуре, на благо всего общества.Можно быть уверенным, что аналогичные возможности для развития Соединенного Королевства и Британского Содружества появятся и в будущем, добавила Елизавета.Королева напомнила, что в этом же году исполнится 75 лет со дня заключения ее брака с принцем Филиппом, которого, к сожалению, уже нет в живых (он скончался в апреле 2019 года в возрасте 90 лет - ред).Невозможно переоценить любовь и преданность миллионов людей всех национальностей, живущих в Британии, заявила Елизавета."Я навечно благодарна и обязана вам за преданность и привязанность, которые вы продолжаете мне дарить. И я знаю, что при вступлении на престол, когда придёт время, моего сына Чарльза и его жены Камиллы вы окажете ему ту же поддержку, которую давали мне", — написала Елизавета II.Отметим, Елизавета, в отличие от монархов других стран, не передает корону детям, несмотря на преклонный возраст. Для сравнения, королева Нидерландов Беатрикс, по исполнении 75 лет, передала престол сыну Виллему-Александру, а император Японии Акихито передал престол сыну в возрасте 86 лет в 2019 году.

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