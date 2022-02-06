https://sputnik-georgia.ru/20220206/antiprivivochniki-v-tbilisi-proveli-aktsiyu-v-svyazi-s-otmenoy-zelenykh-pasportov-264195576.html

Антипрививочники в Тбилиси провели акцию в связи с отменой "зеленых паспортов"

Антипрививочники в Тбилиси провели акцию в связи с отменой "зеленых паспортов"

Собравшиеся антипрививочники расценили решение правительства об отмене "зеленых паспортов" как отступление перед волей народа 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T18:32+0400

2022-02-06T18:32+0400

2022-02-06T18:44+0400

грузия

новости

общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/05/262607153_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_e87ce8f29703c689d22fc229b3ed98a8.jpg

ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Антипрививочники Грузи во главе с лидером движения "Нация и государство" Звиадом Томарадзе провели акцию у здания парламента в Тбилиси в знак отмены "зеленых паспортов".Власти Грузии приняли решение отменить обязательное предъявление "зеленых паспортов" при посещении общественных заведений. Между тем, суточный прирост количества инфицированных коронавирусом в Грузии в последнее время бьет рекорды. В среду зафиксировано более 26 тысяч новых случаев, тогда как еще в середине января было около 5 тысяч.По его словам, борьба антипрививочников на этом не прекратится.Так Томарадзе предложил выдвинуть следующее требование - отмену ношения масок, особенно в школах и на улицах.Собравшиеся антипрививочники расценили решение правительства об отмене "зеленых паспортов" как отступление перед волей народа.Система "зеленых паспортов" заработала в Грузии с 1 декабря. В течение двух месяцев без ковид-паспортов нельзя было попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения.Сами "зеленые паспорта" не отменяли в Грузии, так как они необходимы для поездок за границу. QR-код, как и прежде, полагается тем, кто полностью вакцинирован, переболел коронавирусом, получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия - 72 часа) или теста на антиген (срок действия - 24 часа).Страны Евросоюза признали грузинские ковид-паспорта 16 ноября 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, коронавирус covid-19