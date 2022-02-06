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Бедный художник: на фоне скандала с Эмбер Херд Джонни Депп продает свои картины
Бедный художник: на фоне скандала с Эмбер Херд Джонни Депп продает свои картины
Похоже, в жизни и творчестве Джонни Деппа, действительно, настали нелегкие времена
2022-02-06T14:03+0400
2022-02-06T14:03+0400
2022-02-06T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Американская кинозвезда Джонни Депп выставил на продажу свои картины после долгого затишья.Джонни Депп порадовал поклонников своим новым "амплуа" - актер представил более 10 тысяч собственных художественных произведений в виде цифрового искусства NFT.В своих работах он запечатлел тех, кто его вдохновляет. В коллекцию вошли, например, изображения Марлона Брандо, Элизабет Тейлор, Хита Леджера, дочери Лили-Роуз Депп, Тима Бертона и др. Сообщается, что часть вырученных средств Джонни пожертвует благотворительным организациям.Джонни Депп, как известно, испытывает трудности в работе в последнее время. Произошло это после того, как в 2020 году он проиграл дело против таблоида The Sun, обвинившего его в избиении бывшей жены Эмбер Херд.Тогда Джонни пришлось отказаться от роли в фильме "Фантастические твари" по вселенной Гарри Поттера. В другие проекты Деппа после этого не звали.Напомним, что Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом в 2016 году, после чего обвинила его в домашнем насилии, сам Джонни Депп все отрицает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
шоу-бизнес, эмбер херд, джонни депп, зарубежные звезды
Бедный художник: на фоне скандала с Эмбер Херд Джонни Депп продает свои картины
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Похоже, в жизни и творчестве Джонни Деппа, действительно, настали нелегкие времена
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Американская кинозвезда Джонни Депп выставил на продажу свои картины после долгого затишья.
Джонни Депп порадовал поклонников своим новым "амплуа" - актер представил более 10 тысяч собственных художественных произведений в виде цифрового искусства NFT.
В своих работах он запечатлел тех, кто его вдохновляет. В коллекцию вошли, например, изображения Марлона Брандо, Элизабет Тейлор, Хита Леджера, дочери Лили-Роуз Депп, Тима Бертона и др.
Сообщается, что часть вырученных средств Джонни пожертвует благотворительным организациям.
Джонни Депп, как известно, испытывает трудности в работе в последнее время. Произошло это после того, как в 2020 году он проиграл дело против таблоида The Sun, обвинившего его в избиении бывшей жены Эмбер Херд.
Тогда Джонни пришлось отказаться от роли в фильме "Фантастические твари" по вселенной Гарри Поттера. В другие проекты Деппа после этого не звали.
Напомним, что Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом в 2016 году, после чего обвинила его в домашнем насилии, сам Джонни Депп все отрицает.
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