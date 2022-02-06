https://sputnik-georgia.ru/20220206/bednyy-khudozhnik-na-fone-skandala-s-ember-kherd-dzhonni-depp-prodaet-svoi-kartiny-264028883.html

Бедный художник: на фоне скандала с Эмбер Херд Джонни Депп продает свои картины

Бедный художник: на фоне скандала с Эмбер Херд Джонни Депп продает свои картины

Похоже, в жизни и творчестве Джонни Деппа, действительно, настали нелегкие времена

2022-02-06T14:03+0400

2022-02-06T14:03+0400

2022-02-06T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Американская кинозвезда Джонни Депп выставил на продажу свои картины после долгого затишья.Джонни Депп порадовал поклонников своим новым "амплуа" - актер представил более 10 тысяч собственных художественных произведений в виде цифрового искусства NFT.В своих работах он запечатлел тех, кто его вдохновляет. В коллекцию вошли, например, изображения Марлона Брандо, Элизабет Тейлор, Хита Леджера, дочери Лили-Роуз Депп, Тима Бертона и др. Сообщается, что часть вырученных средств Джонни пожертвует благотворительным организациям.Джонни Депп, как известно, испытывает трудности в работе в последнее время. Произошло это после того, как в 2020 году он проиграл дело против таблоида The Sun, обвинившего его в избиении бывшей жены Эмбер Херд.Тогда Джонни пришлось отказаться от роли в фильме "Фантастические твари" по вселенной Гарри Поттера. В другие проекты Деппа после этого не звали.Напомним, что Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом в 2016 году, после чего обвинила его в домашнем насилии, сам Джонни Депп все отрицает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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шоу-бизнес, эмбер херд, джонни депп, зарубежные звезды