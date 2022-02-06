https://sputnik-georgia.ru/20220206/figuristka-iz-gruzii-pokazala-chetvertyy-rezultat-v-korotkoy-programme-264192831.html
Фигуристка из Грузии показала четвертый результат в короткой программе
Фигуристка из Грузии показала четвертый результат в короткой программе
После выступления фигуристов с короткой программой сборная Грузии заняла шестое место, набрав 22 балла 06.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-06T16:31+0400
2022-02-06T16:31+0400
2022-02-06T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев – Sputnik. Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии, показала четвертый результат в короткой программе командных соревнований на Олимпиаде в Пекине.За свое выступление Губанова получила 67.56 балла. Лучший результат у россиянки Камилы Валиевой (90.18).Возглавляет турнирную таблицу команда России (45). На втором месте располагаются фигуристы Германии (42), а замыкает тройку лидеров Япония (39).После выступления фигуристов с короткой программой сборная Грузии заняла шестое место, набрав 22 балла, и завершила соревнования. Согласно регламенту, во в торой тур выходят только пять первых команд.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, спорт, новости, олимпийские игры в пекине, фигурное катание
Фигуристка из Грузии показала четвертый результат в короткой программе
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После выступления фигуристов с короткой программой сборная Грузии заняла шестое место, набрав 22 балла
ТБИЛИСИ, 6 фев – Sputnik. Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии, показала четвертый результат в короткой программе командных соревнований на Олимпиаде в Пекине.
За свое выступление Губанова получила 67.56 балла. Лучший результат у россиянки Камилы Валиевой (90.18).
Возглавляет турнирную таблицу команда России (45). На втором месте располагаются фигуристы Германии (42), а замыкает тройку лидеров Япония (39).
После выступления фигуристов с короткой программой сборная Грузии заняла шестое место, набрав 22 балла, и завершила соревнования. Согласно регламенту, во в торой тур выходят только пять первых команд.
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