https://sputnik-georgia.ru/20220206/gruzinskie-veterinary-spasli-redkuyu-ptitsu-proglotivshuyu-kantselyarskiy-nozh-264192069.html

Грузинские ветеринары спасли редкую птицу, проглотившую канцелярский нож

Грузинские ветеринары спасли редкую птицу, проглотившую канцелярский нож

Ягнятника, который не мог летать, нашел житель села Ничбиси Мцхетского муниципалитета несколько дней назад 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T15:29+0400

2022-02-06T15:29+0400

2022-02-06T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Найденному несколько дней назад в Мцхетском районе ослабевшему ягнятнику (Gypaetus barbatus) понадобилась операция, сообщает неправительственная природоохранная организация Nature Conservation Georgia.Бородач или ягнятник — птица из семейства ястребиных. "Бородачом" птицу называют из-за пучка жестких перьев или щетинок под клювом. А вот "ягнятником" птицу зовут по ошибке, так как он никогда не убивает живых овец, а питается только падалью. Распространён в Южной Европе, Восточной и Южной Африке, Передней и Центральной Азии.В результате хирургического вмешательства из пищевода птицы был извлечен канцелярский нож. После курса реабилитации ягнятник должен вернуться в дикую природу.Расходы на обследование и лечение птицы полностью взяла на себя организация Nature Conservation Georgia.Ягнятника, который не мог летать, нашел житель села Ничбиси Мцхетского муниципалитета несколько дней назад. Мужчина обратился в Тбилисский зоопарк, после чего о факте проинформировали и департамент экологического надзора. Ягнятника привезли в зоопарк. Когда спустя пару дней птица немного привыкла к людям и успокоилась, были проведены все необходимые исследования. После этого было решено провести операцию.В высоту взрослые особи бородача достигают 95-125 сантиметров при весе от четырех с половиной до семи с половиной килограммов. Размах крыльев некоторых экземпляров превышает три метра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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