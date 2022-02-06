https://sputnik-georgia.ru/20220206/kak-prokhodit-vystavka-konkursa-imeni-andreya-stenina-v-madride---video-264191546.html
Как проходит выставка фотоконкурса имени Андрея Стенина в Мадриде - видео
Как проходит выставка фотоконкурса имени Андрея Стенина в Мадриде - видео
Выставка фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2021 года открылась в испанской столице, в Музее истории Мадрида. Смотрите подробности в видео 06.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-06T18:06+0400
2022-02-06T18:06+0400
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андрей стенин
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Мероприятие проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов 2021 года. До Мадрида фотографии победителей увидели зрители в Москве, Киншасе, Претории и Буэнос-Айресе. Конкурс планирует посетить и другие города, как только будут сняты ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Выставка в испанской столице, на которой представлено около 40 фотографий, продлится до 20 февраля.
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Выставка конкурса имени Андрея Стенина в Мадриде
Выставка фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2021 года открылась во вторник в испанской столице, в Музее истории Мадрида. Организует и проводит выставку Русский дом в Испании.
2022-02-06T18:06+0400
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андрей стенин, выставка, фотоконкурс андрея стенина, мультимедиа, видео, видео
Как проходит выставка фотоконкурса имени Андрея Стенина в Мадриде - видео
18:06 06.02.2022 (обновлено: 18:39 06.02.2022) Подписаться на
Выставка фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2021 года открылась в испанской столице, в Музее истории Мадрида. Смотрите подробности в видео
Мероприятие проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов 2021 года. До Мадрида фотографии победителей увидели зрители в Москве, Киншасе, Претории и Буэнос-Айресе.
Конкурс планирует посетить и другие города, как только будут сняты ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Выставка в испанской столице, на которой представлено около 40 фотографий, продлится до 20 февраля.