https://sputnik-georgia.ru/20220206/kak-prokhodit-vystavka-konkursa-imeni-andreya-stenina-v-madride---video-264191546.html

Как проходит выставка фотоконкурса имени Андрея Стенина в Мадриде - видео

Как проходит выставка фотоконкурса имени Андрея Стенина в Мадриде - видео

Выставка фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2021 года открылась в испанской столице, в Музее истории Мадрида. Смотрите подробности в видео 06.02.2022, Sputnik Грузия

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андрей стенин

выставка

фотоконкурс андрея стенина

мультимедиа

видео

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Мероприятие проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов 2021 года. До Мадрида фотографии победителей увидели зрители в Москве, Киншасе, Претории и Буэнос-Айресе. Конкурс планирует посетить и другие города, как только будут сняты ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Выставка в испанской столице, на которой представлено около 40 фотографий, продлится до 20 февраля.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Выставка конкурса имени Андрея Стенина в Мадриде Выставка фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2021 года открылась во вторник в испанской столице, в Музее истории Мадрида. Организует и проводит выставку Русский дом в Испании. 2022-02-06T18:06+0400 true PT2M38S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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