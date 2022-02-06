https://sputnik-georgia.ru/20220206/kanatka-s-turistami-zastryala-na-gornolyzhnom-kurorte-v-gruzii-264194282.html

Канатка с туристами застряла на горнолыжном курорте в Грузии

Канатка с туристами застряла на горнолыжном курорте в Грузии

На месте идет спасательная операция, туристов эвакуируют спасатели 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T17:34+0400

2022-02-06T17:34+0400

2022-02-06T17:43+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Одна из канатных дорог на горнолыжном курорте Митарби в Боржомском районе (Самцхе-Джавахети) отключена уже около часа, сообщили Sputnik в пресс-службе Компании по развитию горных курортов.По данным компании, около 50 человек в данный момент находятся в воздухе. Началась операция по их эвакуации.Что касается причин остановки канатки, как только все туристы окажутся в безопасности, компания опубликует заявление.Все канатные дороги на горнолыжных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится раз в пять лет. Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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