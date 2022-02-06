https://sputnik-georgia.ru/20220206/khvostatyy-spasatel-v-tyumenskoy-pozharnoy-chasti-zhivet-kot-antistress-264187410.html

Хвостатый спасатель: в Тюменской пожарной части живет кот-антистресс

Хвостатый спасатель: в Тюменской пожарной части живет кот-антистресс

Кот Семен уже второй год своим мурлыканьем снижает стресс от работы у сотрудников пожарно-спасательной части номер 135 в Тюменской области. Смотрите в видео... 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T11:57+0400

2022-02-06T11:57+0400

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По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части Николая Савченкова, Семен создает особенную атмосферу во время развода караула, каждый раз вставая на определенное место во время построения. "Все квадраты у нас подписаны, поэтому он приходит, дневальный по фасаду, садится. Вроде серьезное мероприятие такое, и тут же хочется улыбнуться. Где-то даже тепло становится на душе", - поделился Савченков. Начальник караула Виталий Домрачев объяснил, что Семен появился в части еще котенком, когда его принес один из сотрудников. С первого дня прижившийся в отделении обладатель спокойного нрава сразу полюбился пожарным. Домрачев также рассказал, что любимое спальное место кота находится в кабинете диспетчера первого караула Ольги Зиновьевой, которая обустроила Семену лежанку, а также сшила ему целый гардероб, как для настоящего сотрудника пожарно-спасательной службы.Помимо сеансов психологической разгрузки Семен снабжает огнеборцев прогнозами на будущее, которые по его поведению предсказывают, как пройдет смена. Например, если хвостатый оракул мирно спит на подоконнике в диспетчерской, то сутки пройдут спокойно, а если носится и бесится - что-нибудь может случиться. Коллектив 135-ой части считает Семена неотъемлемым членом пожарного братства, ведь четвероногий сотрудник не только бывает на всех утренних построениях, но также провожает караулы на тревожные выезды и радостно встречает боевых товарищей по возвращении в часть

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"Дневальный по фасаду". В Тюменской пожарной части живет кот-антистресс Кот Семен уже второй год своим мурлыканьем снижает стресс от работы у сотрудников пожарно-спасательной части номер 135 в Тюменской области. Ruptly познакомились с пушистым талисманом, побывав в поселке Боровский в пятницу, 14 января. По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части Николая Савченкова, Семен создает особенную атмосферу во время развода караула, каждый раз вставая на определенное место во время построения. "Все квадраты у нас подписаны, поэтому он приходит, дневальный по фасаду, садится. Вроде серьезное мероприятие такое и тут же хочется улыбнуться. Где-то даже тепло становится на душе", - поделился Савченков. Начальник караула Виталий Домрачев объяснил, что Семен появился в части еще котенком, когда его принес один из сотрудников. С первого дня прижившийся в отделении обладатель спокойного нрава сразу полюбился пожарным. Домрачев также рассказал, что любимое спальное место кота находится в кабинете диспетчера первого караула Ольги Зиновьевой, которая обустроила Семену лежанку, а также сшила ему целый гардероб, как для настоящего сотрудника пожарно-спасательной службы. "Сначала задумка была такая, просто сшили ему форму обычную, повседневную, как у нас. Все как положено, с шевронами, с именем. Потом она сшила футболочку, потом сшила кофту оранжевую. Сейчас недавно появилась новая футболка синяя, МЧСовская тоже. Самое такое - то, что она ему сшила самую настоящую боевую одежду пожарного", - поделился Домрачев. Помимо сеансов психологической разгрузки Семен снабжает огнеборцев прогнозами на будущее, которые по его поведению предсказывают, как пройдет смена. Например, если хвостатый оракул мирно спит на подоконнике в диспетчерской, то сутки пройдут спокойно, а если носится и бесится - что-нибудь может случиться. Коллектив 135-ой части считает Семена неотъемлемым членом пожарного братства, ведь четвероногий сотрудник не только бывает на всех утренних построениях, но также провожает караулы на тревожные выезды и радостно встречает боевых товарищей по возвращении в часть 2022-02-06T11:57+0400 true PT1M30S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, тюмень, животные, видео, мультимедиа, видео