https://sputnik-georgia.ru/20220206/khvostatyy-spasatel-v-tyumenskoy-pozharnoy-chasti-zhivet-kot-antistress-264187410.html
Хвостатый спасатель: в Тюменской пожарной части живет кот-антистресс
Хвостатый спасатель: в Тюменской пожарной части живет кот-антистресс
Кот Семен уже второй год своим мурлыканьем снижает стресс от работы у сотрудников пожарно-спасательной части номер 135 в Тюменской области. Смотрите в видео... 06.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-06T11:57+0400
2022-02-06T11:57+0400
2022-02-06T12:16+0400
россия
тюмень
животные
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/06/264187180_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2ad57ac6532694422d07f70e2f3fa3da.jpg
По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части Николая Савченкова, Семен создает особенную атмосферу во время развода караула, каждый раз вставая на определенное место во время построения. "Все квадраты у нас подписаны, поэтому он приходит, дневальный по фасаду, садится. Вроде серьезное мероприятие такое, и тут же хочется улыбнуться. Где-то даже тепло становится на душе", - поделился Савченков. Начальник караула Виталий Домрачев объяснил, что Семен появился в части еще котенком, когда его принес один из сотрудников. С первого дня прижившийся в отделении обладатель спокойного нрава сразу полюбился пожарным. Домрачев также рассказал, что любимое спальное место кота находится в кабинете диспетчера первого караула Ольги Зиновьевой, которая обустроила Семену лежанку, а также сшила ему целый гардероб, как для настоящего сотрудника пожарно-спасательной службы.Помимо сеансов психологической разгрузки Семен снабжает огнеборцев прогнозами на будущее, которые по его поведению предсказывают, как пройдет смена. Например, если хвостатый оракул мирно спит на подоконнике в диспетчерской, то сутки пройдут спокойно, а если носится и бесится - что-нибудь может случиться. Коллектив 135-ой части считает Семена неотъемлемым членом пожарного братства, ведь четвероногий сотрудник не только бывает на всех утренних построениях, но также провожает караулы на тревожные выезды и радостно встречает боевых товарищей по возвращении в часть
тюмень
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/06/264187180_116:0:1556:1080_1920x0_80_0_0_f8977d919bcf98eec87f696900dea3be.jpg
"Дневальный по фасаду". В Тюменской пожарной части живет кот-антистресс
Кот Семен уже второй год своим мурлыканьем снижает стресс от работы у сотрудников пожарно-спасательной части номер 135 в Тюменской области. Ruptly познакомились с пушистым талисманом, побывав в поселке Боровский в пятницу, 14 января. По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части Николая Савченкова, Семен создает особенную атмосферу во время развода караула, каждый раз вставая на определенное место во время построения. "Все квадраты у нас подписаны, поэтому он приходит, дневальный по фасаду, садится. Вроде серьезное мероприятие такое и тут же хочется улыбнуться. Где-то даже тепло становится на душе", - поделился Савченков. Начальник караула Виталий Домрачев объяснил, что Семен появился в части еще котенком, когда его принес один из сотрудников. С первого дня прижившийся в отделении обладатель спокойного нрава сразу полюбился пожарным. Домрачев также рассказал, что любимое спальное место кота находится в кабинете диспетчера первого караула Ольги Зиновьевой, которая обустроила Семену лежанку, а также сшила ему целый гардероб, как для настоящего сотрудника пожарно-спасательной службы. "Сначала задумка была такая, просто сшили ему форму обычную, повседневную, как у нас. Все как положено, с шевронами, с именем. Потом она сшила футболочку, потом сшила кофту оранжевую. Сейчас недавно появилась новая футболка синяя, МЧСовская тоже. Самое такое - то, что она ему сшила самую настоящую боевую одежду пожарного", - поделился Домрачев. Помимо сеансов психологической разгрузки Семен снабжает огнеборцев прогнозами на будущее, которые по его поведению предсказывают, как пройдет смена. Например, если хвостатый оракул мирно спит на подоконнике в диспетчерской, то сутки пройдут спокойно, а если носится и бесится - что-нибудь может случиться. Коллектив 135-ой части считает Семена неотъемлемым членом пожарного братства, ведь четвероногий сотрудник не только бывает на всех утренних построениях, но также провожает караулы на тревожные выезды и радостно встречает боевых товарищей по возвращении в часть
2022-02-06T11:57+0400
true
PT1M30S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, тюмень, животные, видео, мультимедиа, видео
Хвостатый спасатель: в Тюменской пожарной части живет кот-антистресс
11:57 06.02.2022 (обновлено: 12:16 06.02.2022) Подписаться на
Кот Семен уже второй год своим мурлыканьем снижает стресс от работы у сотрудников пожарно-спасательной части номер 135 в Тюменской области. Смотрите в видео, как работают сеансы психологической разгрузки
По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части Николая Савченкова, Семен создает особенную атмосферу во время развода караула, каждый раз вставая на определенное место во время построения.
"Все квадраты у нас подписаны, поэтому он приходит, дневальный по фасаду, садится. Вроде серьезное мероприятие такое, и тут же хочется улыбнуться. Где-то даже тепло становится на душе", - поделился Савченков.
Начальник караула Виталий Домрачев объяснил, что Семен появился в части еще котенком, когда его принес один из сотрудников. С первого дня прижившийся в отделении обладатель спокойного нрава сразу полюбился пожарным. Домрачев также рассказал, что любимое спальное место кота находится в кабинете диспетчера первого караула Ольги Зиновьевой, которая обустроила Семену лежанку, а также сшила ему целый гардероб, как для настоящего сотрудника пожарно-спасательной службы.
Помимо сеансов психологической разгрузки Семен снабжает огнеборцев прогнозами на будущее, которые по его поведению предсказывают, как пройдет смена. Например, если хвостатый оракул мирно спит на подоконнике в диспетчерской, то сутки пройдут спокойно, а если носится и бесится - что-нибудь может случиться.
Коллектив 135-ой части считает Семена неотъемлемым членом пожарного братства, ведь четвероногий сотрудник не только бывает на всех утренних построениях, но также провожает караулы на тревожные выезды и радостно встречает боевых товарищей по возвращении в часть