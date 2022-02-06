https://sputnik-georgia.ru/20220206/nezakonnoe-oruzhie-i-boepripasy-izyaty-politsiey-v-tbilisi-i-imereti-264197714.html

Незаконное оружие и боеприпасы изъяты полицией в Тбилиси и Имерети

Незаконное оружие и боеприпасы изъяты полицией в Тбилиси и Имерети

Всего в Грузии, по данным на 1 декабря 2021 года, зарегистрирован 931 факт незаконного хранения, приобретения и ношения огнестрельного оружия 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T21:30+0400

2022-02-06T21:30+0400

2022-02-06T21:37+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Сотрудниками МВД в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий в Тбилиси и Имерети в разное время были задержаны три человека по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства.Преступление наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.В ходе личного обыска в доме судимого в прошлом 30-летнего жителя Тбилиси полиция изъяла в качестве вещественных доказательств самодельное огнестрельное оружие фирмы Ekol и шесть самодельных патронов.В Дидубе-Чугуретском районе был задержан 54-летний житель Тбилиси. У него результате обыска, проведенного в доме и подсобном помещении, в качестве вещественных доказательств изъяли пистолет системы Макарова, два боевых патрона, дробовик, револьвер, две гильзы.В ходе обыска дома и подсобного помещения третьего задержанного - 54-летнего жителя Хони, правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли пистолет системы Макарова, обойму, 13 боевых патронов.Борьба с незаконным оборотом оружия является одним из главных приоритетов МВД Грузии. Раскрываемость подобных преступлений выше 70%.Всего в Грузии, по данным на 1 декабря 2021 года, зарегистрирован 931 факт незаконного хранения, приобретения и ношения огнестрельного оружия, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года.При этом к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия в период с 1 января по 1 декабря 2021 года были привлечены 614 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии