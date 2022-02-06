https://sputnik-georgia.ru/20220206/patriarkh-gruzii-pozdravil-elizavetu-ii-s-70-letiem-pravleniya-264199581.html
Патриарх Грузии поздравил Елизавету II с 70-летием правления
Патриарх Грузии поздравил Елизавету II с 70-летием правления
В Великобритании отмечают 70-летие вступления на престол королевы Елизаветы II 06.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-06T23:56+0400
2022-02-06T23:56+0400
2022-02-06T23:56+0400
грузия
общество
новости
илия второй
елизавета ii
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0a/250577962_0:48:3469:1999_1920x0_80_0_0_31e57988a9368b0d7780f6574f44001f.jpg
ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II направил поздравления Королеве Великобритании Елизавете II с 70-летием ее интронизации.В Великобритании отмечают 70-летие вступления на престол королевы Елизаветы II. В день юбилея, 6 февраля, крупных праздничных мероприятий не предусмотрено, поскольку Елизавета взошла на трон в день смерти ее отца, короля Георга VI.Илия Второй пожелал Королеве успешной работы на высокой и почетной службе.Елизавета II вступила на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0a/250577962_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_f94807492b253e435f13ecd909e4e939.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, илия второй, елизавета ii, великобритания
Патриарх Грузии поздравил Елизавету II с 70-летием правления
Подписаться на
В Великобритании отмечают 70-летие вступления на престол королевы Елизаветы II
ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II направил поздравления Королеве Великобритании Елизавете II с 70-летием ее интронизации.
В Великобритании отмечают 70-летие вступления на престол королевы Елизаветы II. В день юбилея, 6 февраля, крупных праздничных мероприятий не предусмотрено, поскольку Елизавета взошла на трон в день смерти ее отца, короля Георга VI.
"Ваше Превосходительство, от имени Грузинской Православной Церкви и от себя лично поздравляю с 70-летием со дня вступления на престол Соединенного Королевства Великобритании. Период вашего правления особенный и важный как в жизни вашей страны, так и в истории королевских династий", - говорится в поздравлении Патриарха в Twitter
.
Илия Второй пожелал Королеве успешной работы на высокой и почетной службе.
Елизавета II вступила на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.