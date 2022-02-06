https://sputnik-georgia.ru/20220206/patriarkh-gruzii-pozdravil-elizavetu-ii-s-70-letiem-pravleniya-264199581.html

Патриарх Грузии поздравил Елизавету II с 70-летием правления

Патриарх Грузии поздравил Елизавету II с 70-летием правления

В Великобритании отмечают 70-летие вступления на престол королевы Елизаветы II 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T23:56+0400

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грузия

общество

новости

илия второй

елизавета ii

великобритания

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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II направил поздравления Королеве Великобритании Елизавете II с 70-летием ее интронизации.В Великобритании отмечают 70-летие вступления на престол королевы Елизаветы II. В день юбилея, 6 февраля, крупных праздничных мероприятий не предусмотрено, поскольку Елизавета взошла на трон в день смерти ее отца, короля Георга VI.Илия Второй пожелал Королеве успешной работы на высокой и почетной службе.Елизавета II вступила на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, илия второй, елизавета ii, великобритания