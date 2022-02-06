https://sputnik-georgia.ru/20220206/ponyat-kto-ya-kara-delevin-otkrovenno-o-lichnoy-zhizni-264078012.html

"Понять, кто я": Кара Делевинь откровенно о личной жизни

"Понять, кто я": Кара Делевинь откровенно о личной жизни

Модель, несмотря на трудности, часто бросала вызов обществу и упорно искала себя

2022-02-06T13:03+0400

2022-02-06T13:03+0400

2022-02-06T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Актриса и модель Кара Делевинь поделилась подробностями личной жизни в новом интервью.Популярная модель дала откровенное интервью The Sunday Times, в котором поговорила на тему своей сексуальной ориентации, о детстве и ментальном здоровье.Кара отметила, что взросление далось ей нелегко. Модель считает себя пансексуалом – девушка испытывает чувства к человеку вне зависимости его пола. В связи с этим, в детстве ей приходилось сталкиваться и бороться со стереотипами."Детство квир-персоны часто очень трудное и изолированное. Мои сестры делали все, чтобы быть рядом со мной, но я должна была пройти через это самостоятельно, чтобы понять, кто я", — рассказала Кара.Несмотря на трудности, модель часто бросала вызов себе и обществу. Девушка считала себя бунтаркой и хоть не нарушала правила прямо, но всегда ставила их под сомнения."Мне нравилось быть непослушной. Будучи моделью, мне всегда казалось, что я играю. Я постоянно пыталась соответствовать образцу, но в итоге я нашла путь к самой себе: я смогла понять и управлять своими собственными эмоциями", - призналась Делевинь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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модель, шоу-бизнес, зарубежные звезды