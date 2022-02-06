https://sputnik-georgia.ru/20220206/sbornaya-gruzii-po-regbi-sygrala-vnichyu-s-portugaliey-na-chempionate-evropy-264194801.html

Сборная Грузии по регби сыграла вничью с Португалией на чемпионате Европы

Сборная Грузии по регби сыграла вничью с Португалией на чемпионате Европы

Следующий матч чемпионата Европы сборная Грузии проведет 12 февраля на выезде против Нидерландов 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T18:03+0400

2022-02-06T18:03+0400

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сборная грузии по регби

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ТБИЛИСИ, 6 фев – Sputnik. Национальная сборная Грузии по регби не смогла в Тбилиси обыграть команду Португалии, сыграв вничью 25:25 в рамках стартовавшего чемпионата Европы.В первой половине встречи подопечные Левана Маисашвили набрали 15 очков. Две точные попытки на свой счет записали Ака Табуцадзе и Григор Кердикошвили. К этому добавились штрафной и реализация в исполнении Тедо Абжандадзе. Гости ответили одним заносом мяча в зачетную зону "лелос" и двумя штрафными. Первая половина встречи завершилась со счетом 15:11.Во втором тайме хозяева увеличили свое преимущество после штрафного Абжандадзе. Однако после этого португальцы перехватили инициативу и на фоне ошибок "лелос" сумели набрать 14 очков (две попытки + две реализации).Ничью для сборной Грузии спасли Торнике Джалагония (попытка) и Абжандадзе (реализация).При этом необходимо отметить, что Маисашвили не смог выставить на матч оптимальный состав. Еще во время подготовки к игре сразу девять регбистов сборной Грузии выбыли из-за коронавируса.Следующий матч чемпионата Европы сборная Грузии проведет 12 февраля на выезде против Нидерландов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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