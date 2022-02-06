https://sputnik-georgia.ru/20220206/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-gde-otmeneny-ili-vse-esche-deystvuyut-ogranicheniya-264191895.html

Ситуация на дорогах Грузии: где отменены или все еще действуют ограничения

Ситуация на дорогах Грузии: где отменены или все еще действуют ограничения

Движение на перевале Паравани трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда полностью запрещено 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T14:33+0400

2022-02-06T14:33+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Движение автотранспорта на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе после проведения интенсивных работ по очистке свободно, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Сохраняется запрет на передвижение трейлеров на участке от 1 до 107 километра трассы Гоми-Сахчере-Чиатура-Зестафони. Аналогичный запрет действует на участке Лентехи-Меле трассы Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили и на участке Кутаиси-Саирме трассы Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенара.Движение на перевале Паравани трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда полностью запрещено.Несмотря на непогоду, открытым остается движение в направлении российской границы. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, погода, ситуация на дорогах грузии