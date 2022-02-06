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Ситуация на дорогах Грузии: где отменены или все еще действуют ограничения
Ситуация на дорогах Грузии: где отменены или все еще действуют ограничения
Движение на перевале Паравани трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда полностью запрещено 06.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-06T14:33+0400
2022-02-06T14:33+0400
2022-02-06T14:41+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Движение автотранспорта на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе после проведения интенсивных работ по очистке свободно, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Сохраняется запрет на передвижение трейлеров на участке от 1 до 107 километра трассы Гоми-Сахчере-Чиатура-Зестафони. Аналогичный запрет действует на участке Лентехи-Меле трассы Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили и на участке Кутаиси-Саирме трассы Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенара.Движение на перевале Паравани трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда полностью запрещено.Несмотря на непогоду, открытым остается движение в направлении российской границы. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, погода, ситуация на дорогах грузии
Ситуация на дорогах Грузии: где отменены или все еще действуют ограничения
14:33 06.02.2022 (обновлено: 14:41 06.02.2022) Подписаться на
Движение на перевале Паравани трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда полностью запрещено
ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Движение автотранспорта на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе после проведения интенсивных работ по очистке свободно, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
"Работы по очистке дорог проводятся круглосуточно по всей территории Грузии, в том числе на Центральной скоростной автомагистрали. Дорогу интенсивно очищают и посыпают технической солью", - говорится в сообщении
.
Сохраняется запрет на передвижение трейлеров на участке от 1 до 107 километра трассы Гоми-Сахчере-Чиатура-Зестафони. Аналогичный запрет действует на участке Лентехи-Меле трассы Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили и на участке Кутаиси-Саирме трассы Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенара.
Движение на перевале Паравани трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда полностью запрещено.
Несмотря на непогоду, открытым остается движение в направлении российской границы. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.
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