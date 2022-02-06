https://sputnik-georgia.ru/20220206/sneg-i-morozy-v-gruzii-vysokogornaya-adzhariya-v-polumetrovykh-sugrobakh---video-264195955.html
Снег и морозы в Грузии: высокогорная Аджария в полуметровых сугробах - видео
Снег и морозы в Грузии: высокогорная Аджария в полуметровых сугробах - видео
В высокогорной Аджарии вновь выпал большой снег и наступило похолодание. Кратковременное потепление вновь сменилось морозной и снежной погодой. Смотрите в... 06.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-06T19:16+0400
2022-02-06T19:16+0400
2022-02-06T19:25+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
аджария
снег и мороз
снег
снегопад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/06/264195926_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9f92825cdc8d8460cc8aba8f7bcb4087.jpg
Если январь выдался в регионах Грузии довольно холодным, то и февраль, скорее всего, не будет исключением. Тут выпало очень много снега, который образовал огромные сугробы и вызвал проблемы с передвижением людей и транспорта. Также сильный снегопад создает проблемы в электроснабжении населенных пунктов.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Местные городские коммунальные службы и спасатели работают в чрезвычайном режиме, очищая дороги от снега и помогая попавшим в снежный плен жителям.
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/06/264195926_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_0be8a3fabe3a8124f8962bbda137b47c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, аджария, снег и мороз, снег, снегопад, видео
Снег и морозы в Грузии: высокогорная Аджария в полуметровых сугробах - видео
19:16 06.02.2022 (обновлено: 19:25 06.02.2022) Подписаться на
В высокогорной Аджарии вновь выпал большой снег и наступило похолодание. Кратковременное потепление вновь сменилось морозной и снежной погодой. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры из высокогорного района Хуло
Если январь выдался в регионах Грузии довольно холодным, то и февраль, скорее всего, не будет исключением. Тут выпало очень много снега, который образовал огромные сугробы и вызвал проблемы с передвижением людей и транспорта. Также сильный снегопад создает проблемы в электроснабжении населенных пунктов.
Местные городские коммунальные службы и спасатели работают в чрезвычайном режиме, очищая дороги от снега и помогая попавшим в снежный плен жителям.