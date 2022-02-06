https://sputnik-georgia.ru/20220206/sneg-i-morozy-v-gruzii-vysokogornaya-adzhariya-v-polumetrovykh-sugrobakh---video-264195955.html

Снег и морозы в Грузии: высокогорная Аджария в полуметровых сугробах - видео

Снег и морозы в Грузии: высокогорная Аджария в полуметровых сугробах - видео

В высокогорной Аджарии вновь выпал большой снег и наступило похолодание. Кратковременное потепление вновь сменилось морозной и снежной погодой. Смотрите в... 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T19:16+0400

2022-02-06T19:16+0400

2022-02-06T19:25+0400

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Если январь выдался в регионах Грузии довольно холодным, то и февраль, скорее всего, не будет исключением. Тут выпало очень много снега, который образовал огромные сугробы и вызвал проблемы с передвижением людей и транспорта. Также сильный снегопад создает проблемы в электроснабжении населенных пунктов.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Местные городские коммунальные службы и спасатели работают в чрезвычайном режиме, очищая дороги от снега и помогая попавшим в снежный плен жителям.

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