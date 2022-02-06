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Снег и морозы в Грузии: высокогорная Аджария в полуметровых сугробах - видео
Снег и морозы в Грузии: высокогорная Аджария в полуметровых сугробах - видео
В высокогорной Аджарии вновь выпал большой снег и наступило похолодание. Кратковременное потепление вновь сменилось морозной и снежной погодой. Смотрите в... 06.02.2022, Sputnik Грузия
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Если январь выдался в регионах Грузии довольно холодным, то и февраль, скорее всего, не будет исключением. Тут выпало очень много снега, который образовал огромные сугробы и вызвал проблемы с передвижением людей и транспорта. Также сильный снегопад создает проблемы в электроснабжении населенных пунктов.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Местные городские коммунальные службы и спасатели работают в чрезвычайном режиме, очищая дороги от снега и помогая попавшим в снежный плен жителям.
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Снег и морозы в Грузии: высокогорная Аджария в полуметровых сугробах - видео

19:16 06.02.2022 (обновлено: 19:25 06.02.2022)
© video: Sputnik / Stringer
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В высокогорной Аджарии вновь выпал большой снег и наступило похолодание. Кратковременное потепление вновь сменилось морозной и снежной погодой. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры из высокогорного района Хуло
Если январь выдался в регионах Грузии довольно холодным, то и февраль, скорее всего, не будет исключением. Тут выпало очень много снега, который образовал огромные сугробы и вызвал проблемы с передвижением людей и транспорта. Также сильный снегопад создает проблемы в электроснабжении населенных пунктов.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Местные городские коммунальные службы и спасатели работают в чрезвычайном режиме, очищая дороги от снега и помогая попавшим в снежный плен жителям.
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