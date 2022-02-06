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Снегопад и шторм на море - в Аджарии борются с последствиями
Снегопад и шторм на море - в Аджарии борются с последствиями
По прогнозам синоптиков, снегопад в высокогорной Аджарии продлится еще в течение нескольких дней 06.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-06T11:32+0400
2022-02-06T11:32+0400
2022-02-06T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Очистка дорог от снега продолжается в высокогорных районах Аджарии, сообщает правительство автономии.Подъездные пути к административным центрам республики расчищены, спецтехника проводит работы по очистке дорог, соединяющих отдельные села.В Батуми шторм на море и сильный ветер сильно повредили Новый бульвар.На территорию Нового бульвара волны вынесли песок и гальку, повредили инфраструктуру, размыта береговая линия.Кроме того, осуществляются регулярные работы по очистке дренажных каналов.По прогнозам синоптиков, снегопад в высокогорной Аджарии продлится еще в течение нескольких дней.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, погода, батуми, аджария
Снегопад и шторм на море - в Аджарии борются с последствиями
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По прогнозам синоптиков, снегопад в высокогорной Аджарии продлится еще в течение нескольких дней
ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Очистка дорог от снега продолжается в высокогорных районах Аджарии, сообщает правительство автономии.
Подъездные пути к административным центрам республики расчищены, спецтехника проводит работы по очистке дорог, соединяющих отдельные села.
В Батуми шторм на море и сильный ветер сильно повредили Новый бульвар.
На территорию Нового бульвара волны вынесли песок и гальку, повредили инфраструктуру, размыта береговая линия.
"Работы по уборке улиц Батуми и береговой линии ведутся круглосуточно. В работах задействовано более 200 человек. Проезжая часть очищается специальной техникой. Параллельно очищаются тротуары и водосточные решетки", - говорится в сообщении.
Кроме того, осуществляются регулярные работы по очистке дренажных каналов.
По прогнозам синоптиков, снегопад в высокогорной Аджарии продлится еще в течение нескольких дней.
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