https://sputnik-georgia.ru/20220206/tsentr-112-prizyvaet-naselenie-gruzii-ne-zvonit-k-nim-bez-neobkhodimosti-264190862.html

Центр "112" призывает население Грузии не звонить к ним без необходимости

Центр "112" призывает население Грузии не звонить к ним без необходимости

Центр "112" в Грузии является единым центром для принятия вызовов полиции, скорой помощи и пожарной службы 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T13:31+0400

2022-02-06T13:31+0400

2022-02-06T13:31+0400

грузия

новости

общество

центр "112"

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Грузии увеличилось число обращений в Центр управления общественной безопасностью "112" МВД Грузии, из которых 35% приходится на нецелевые звонки, говорится в распространенном службой заявлении.Центр "112" в Грузии является единым центром для принятия вызовов полиции, скорой помощи и пожарной службы. Там же принимаются звонки от людей с симптомами коронавируса. В последнее время население стало жаловаться на невозможность дозвонится по единому номеру из-за сильной загруженности.Для оперативного реагирования на экстренные случаи и беспрерывной связи центр "112" был разделен на три канала:В случае лабораторного подтверждения вируса COVID-19 можно позвонить по номеру "112-2" или зарегистрироваться на портале: https://er.moh.gov.ge/.После подтверждения в "112" данные передаются семейным врачам для дальнейшего наблюдения.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Суточный прирост инфицированных во вторник превысил 26 тысяч, тогда как в середине января этот показатель в среднем составлял 4-5 тысяч. Полный курс вакцинации прошли 42.7% взрослого населения страны. Бустерную дозу сделали 179 070 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, центр "112", коронавирус covid-19