https://sputnik-georgia.ru/20220206/tsentr-112-prizyvaet-naselenie-gruzii-ne-zvonit-k-nim-bez-neobkhodimosti-264190862.html
Центр "112" призывает население Грузии не звонить к ним без необходимости
Центр "112" призывает население Грузии не звонить к ним без необходимости
Центр "112" в Грузии является единым центром для принятия вызовов полиции, скорой помощи и пожарной службы 06.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-06T13:31+0400
2022-02-06T13:31+0400
2022-02-06T13:31+0400
грузия
новости
общество
центр "112"
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Грузии увеличилось число обращений в Центр управления общественной безопасностью "112" МВД Грузии, из которых 35% приходится на нецелевые звонки, говорится в распространенном службой заявлении.Центр "112" в Грузии является единым центром для принятия вызовов полиции, скорой помощи и пожарной службы. Там же принимаются звонки от людей с симптомами коронавируса. В последнее время население стало жаловаться на невозможность дозвонится по единому номеру из-за сильной загруженности.Для оперативного реагирования на экстренные случаи и беспрерывной связи центр "112" был разделен на три канала:В случае лабораторного подтверждения вируса COVID-19 можно позвонить по номеру "112-2" или зарегистрироваться на портале: https://er.moh.gov.ge/.После подтверждения в "112" данные передаются семейным врачам для дальнейшего наблюдения.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Суточный прирост инфицированных во вторник превысил 26 тысяч, тогда как в середине января этот показатель в среднем составлял 4-5 тысяч. Полный курс вакцинации прошли 42.7% взрослого населения страны. Бустерную дозу сделали 179 070 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, центр "112", коронавирус covid-19
Центр "112" призывает население Грузии не звонить к ним без необходимости
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Центр "112" в Грузии является единым центром для принятия вызовов полиции, скорой помощи и пожарной службы
ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Грузии увеличилось число обращений в Центр управления общественной безопасностью "112" МВД Грузии, из которых 35% приходится на нецелевые звонки, говорится в распространенном службой заявлении.
Центр "112" в Грузии является единым центром для принятия вызовов полиции, скорой помощи и пожарной службы. Там же принимаются звонки от людей с симптомами коронавируса. В последнее время население стало жаловаться на невозможность дозвонится по единому номеру из-за сильной загруженности.
"С начала пандемии "112" активно участвует в процессе борьбы с коронавирусом и работает в особом режиме, чтобы каждый гражданин получал своевременные и высококвалифицированные услуги. В течение суток в Службе "112" фиксируется до 35% нецелевых и звонков информационного характера, что затрудняет рабочий процесс", - говорится в сообщении.
Для оперативного реагирования на экстренные случаи и беспрерывной связи центр "112" был разделен на три канала:
112 - Скорая медицинская помощь;
112-1 - Полиция и пожарно-спасательная служба;
В случае лабораторного подтверждения вируса COVID-19 можно позвонить по номеру "112-2" или зарегистрироваться на портале: https://er.moh.gov.ge/.
После подтверждения в "112" данные передаются семейным врачам для дальнейшего наблюдения.
Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Суточный прирост инфицированных во вторник превысил 26 тысяч, тогда как в середине января этот показатель в среднем составлял 4-5 тысяч. Полный курс вакцинации прошли 42.7% взрослого населения страны. Бустерную дозу сделали 179 070 человек.
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