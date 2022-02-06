https://sputnik-georgia.ru/20220206/v-seti-poyavilsya-pervyy-tizer-filma-voland-so-snigir-i-tsyganovym-264077621.html

В Сети появился первый тизер фильма "Воланд" со Снигирь и Цыгановым

В Сети появился первый тизер фильма "Воланд" со Снигирь и Цыгановым

Захватывающий сюжет и нетленная классика - зрители с предвкушением ждут новую экарнизацию "Мастера и Маргариты"

2022-02-06T12:02+0400

2022-02-06T12:02+0400

2022-02-06T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. В Сети появился первый тизер-трейлер фильма "Воланд", снятого по мотивам культового романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".В ленте 38-летняя Снигирь и 42-летний Цыганов играют главные роли. В фильме также можно будет увидеть Юрия Колокольникова, Леонида Ярмольника, Александра Яценко, Алексея Гуськова, Игоря Верника, Марата Башарова, Полину Ауг, Яну Сексте и др.В фильме основной станет романтическая связь главных героев - любовь Мастера и Маргариты. Да и в общем ожидается, что картина режиссера Михаила Локшина не будет в полной мере являться экранизацией романа.В центре сюжета - успешный московский писатель 30-х годов. Мужчина на взлете своей карьеры, но вдруг оказывается в центре литературного скандала – спектакль по его произведению снимают со сцены, коллеги обрывают связи. Вскоре в жизни главного героя появляется женщина по имени Маргарита, она становится его любовью и музой. Окрыленный любовью писатель создает шедевр - роман, в котором персонажами становятся люди из его окружения. Так в голове писателя вымысел сплетается с реальностью, а жизнь превращается в сплошное переживание.Любопытно, что Воланда сыграл иностранный актер - немец Аугуст Диль, который ранее снимался у Квентина Тарантино. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте. Премьера состоится 1 января 2023 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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кино, михаил булгаков, евгений цыганов, юлия снигирь, российский шоу-бизнес