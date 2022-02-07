https://sputnik-georgia.ru/20220207/antivaksery-s-barabanami-v-stolitse-gruzii-proveli-novoe-shestvie---video-264203425.html

Антиваксеры с барабанами в столице Грузии провели новое шествие - видео

Антиваксеры с барабанами в столице Грузии провели новое шествие - видео

Участники акции собрались в воскресенье в центре Тбилиси в связи с отменой "зеленых паспортов". Они провели шествие от площади Первой Республики по проспекту... 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T10:01+0400

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2022-02-07T10:01+0400

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ограничения из-за коронавируса

акции протеста

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Участники акции протеста, которых собралось около двух сотен человек, заявили, что не отступят и будут добиваться от правительства Грузии отмены и других ограничений, таких как обязательное ношение масок, особенно в школах и на улицах.Власти Грузии с 1 февраля отменили обязательное предъявление "зеленых паспортов" (или соответствующих QR-кодов) при посещении общественных мест, в том числе ресторанов, театров, фитнес-центров и других заведений. Это ограничение просуществовало ровно два месяца.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Когда в Грузии ввели "зеленые паспорта", в стране ежедневно фиксировалось около 3-4 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. На данный момент количество заражений в сутки подбирается к 30 тысячам из-за быстрого распространения штамма "омикрон". В то же время, как только в конце прошлого года были введены "зеленые паспорта", в столице Грузии и других городах страны начались регулярные акции протеста антиваксеров, которые требовали отмены этого и других ограничений.

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