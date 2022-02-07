https://sputnik-georgia.ru/20220207/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-7-fevralya-264206407.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 7 февраля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 7 февраля

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в грузинской столице 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T12:14+0400

2022-02-07T12:14+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузинские медики из 19 098 новых случаев коронавируса в стране зафиксировали 6 133 факта заражения в Тбилиси, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 33 905 тестов на коронавирус, 20 924 – на антиген, 12 981 – ПЦР-тест.С начала пандемии в стране зафиксирован 1 325 838 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 17 130 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 1 106 221 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 34 пациента, а с начала пандемии – 15 246.На данный момент в Грузии 204 345 активных случаев, из них 5 947 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 175 пациентов тяжелое, из них 278 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 926 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 196 472 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 42 человека.Показатель положительности по данным на 6 февраля составляет 33,14%, за две недели – 27,37%, за семь дней – 30,99%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19