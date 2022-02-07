https://sputnik-georgia.ru/20220207/eks-ministra-yustitsii-gruzii-izbili-v-kieve-264229636.html
Экс-министра юстиции Грузии избили в Киеве
Экс-министра юстиции Грузии избили в Киеве
Нападение произошло в центре Киева 7 февраля в понедельник, нападавших было четверо, они избили Адеишвили и скрылись с места происшествия 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T21:47+0400
2022-02-07T21:47+0400
2022-02-07T22:06+0400
грузия
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зураб адеишвили
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Помощник Генпрокурора Грузии стал жертвой нападения в Киеве, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.Ведомство не сообщает личности пострадавшего, однако несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что нападение было осуществлено на бывшего министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили.О происшествии полиции сообщила клиника, куда доставили избитого.По данным Нацполиции, нападение произошло на улице Тверской тупик в центре Киева 7 февраля. Нападавших было четверо, они избили Адеишвили и скрылись с места происшествия.В данный момент полиция устанавливает личности нападавших , чтобы объявить их в розыск. Уголовное дело будет возбуждено после установления всех деталей.У Зураба Адеишвили накапливается срок заключения в Грузии >>Экс-министр юстиции и экс-генпрокурор Зураб Адеишвили, один из ближайших соратников президента Грузии Михаила Саакашвили и входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти. Тогда и были распространены видеокадры пыток в грузинских тюрьмах. Сейчас Адеишвили является гражданином одной из европейских стран, получив там политическое убежище.На родине Адеишвили признан виновным в совершении преступлений по четырем уголовным делами и приговорен к пяти годам и трем месяцам заключения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, происшествия, зураб адеишвили, михаил саакашвили, киев
Экс-министра юстиции Грузии избили в Киеве
21:47 07.02.2022 (обновлено: 22:06 07.02.2022) Подписаться на
Нападение произошло в центре Киева 7 февраля в понедельник, нападавших было четверо, они избили Адеишвили и скрылись с места происшествия
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Помощник Генпрокурора Грузии стал жертвой нападения в Киеве, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.
Ведомство не сообщает личности пострадавшего, однако несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что нападение было осуществлено на бывшего министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили.
О происшествии полиции сообщила клиника, куда доставили избитого.
По данным Нацполиции
, нападение произошло на улице Тверской тупик в центре Киева 7 февраля. Нападавших было четверо, они избили Адеишвили и скрылись с места происшествия.
В данный момент полиция устанавливает личности нападавших , чтобы объявить их в розыск. Уголовное дело будет возбуждено после установления всех деталей.
Экс-министр юстиции и экс-генпрокурор Зураб Адеишвили, один из ближайших соратников президента Грузии Михаила Саакашвили и входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти. Тогда и были распространены видеокадры пыток в грузинских тюрьмах. Сейчас Адеишвили является гражданином одной из европейских стран, получив там политическое убежище.
На родине Адеишвили признан виновным в совершении преступлений по четырем уголовным делами и приговорен к пяти годам и трем месяцам заключения.
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