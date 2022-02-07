https://sputnik-georgia.ru/20220207/ekspert-sravnil-polzu-podsolnechnogo-i-olivkovogo-masla-264091474.html

Эксперт сравнил пользу подсолнечного и оливкового масла

Эксперт сравнил пользу подсолнечного и оливкового масла

Поклонники подсолнечного масла утверждают, что главным ее компонентом, является незаменимая омега-6

2022-02-07T06:06+0400

2022-02-07T06:06+0400

2022-02-07T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Оливковое масло многие предпочитают подсолнечному, считая его более полезным, и на их выбор не влияет даже значительная разница в цене.Поклонники подсолнечного масла утверждают, что главным ее компонентом является незаменимая омега-6 – линолевая кислота. Ее обязательно нужно получать с едой, так как наш организм ее не производит. А в подсолнечном масле ее в пять раз больше, чем в оливковом. Подсолнечное масло также в 2-3 раза богаче витамином Е.Профессор Алексей Москалев, сравнивая пользу подсолнечного и оливкового масла, главным компонентом которой является омега-9 – олеиновая кислота, отметил, что преимущество последнего в том, что в нем почти нет омега-3 и омега-6 жирных кислот. Основу подсолнечного масла составляют полиненасыщенные жирные кислоты, которые, в отличие от мононенасыщенных жирных кислот оливкового масла, легко окисляются и производят токсичных веществ больше.По словам эксперта, эксперименты на долгоживущих животных о влиянии различных масел на старение печени показали, что оливковое масло вредит меньше других. Подсолнечное масло в печени вызывало фиброз, окислительные процессы и ультраструктурные изменения.К самым низким окислительным и ультраструктурным изменениям печени привело оливковое масло первого отжима. Оно может считаться источником диетического жира, лучше всего сохраняющий печень в процессе старения, считает эксперт.Необходимые нашему организму омега-6 жирные кислоты, эксперт рекомендует получать ежедневно в виде горсти свежих орехов или кунжутных семечек, а омега-3 – из двух порций жирной рыбы в неделю.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, справки , новости, советы врачей