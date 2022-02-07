https://sputnik-georgia.ru/20220207/elizaveta-ii-nazvala-buduschikh-korolevu-i-korolya-britanii--264218252.html
Елизавета II назвала будущих королеву и короля Британии
Елизавета II назвала будущих королеву и короля Британии
Фанаты королевства ждали этого долгие годы: кто заменит королеву на троне и откроет новую главу в истории?
2022-02-07T15:52+0400
2022-02-07T15:52+0400
2022-02-07T15:52+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Королева Елизавета II назвала своего приемника и будущего короля Британии – окончательное решение монарха было объявлено недавно. В воскресенье Елизавета II отметила свой 70-летний юбилей правления. Но не только монарх находится в центре внимания публики. 95-летняя королева призвала своих приемников и рассказала, кто же будет править страной после ее смерти. Споры о том, кто станет королем Британии, ведутся больше 10 лет. Многие фанаты монархии уверены, что на трон взойдет принц Уильям в компании супруги Кейт Миддлтон. К тому же дворец никогда не комментировал эти слухи и лишь распалял любопытство местных жителей. Но теперь нет смысла гадать, ведь королева официально передала свои полномочия не старшему внуку, а сыну принцу Чарльзу. Он и его жена Камилла Паркер-Боулз в будущем станут королем и королевой Британии. Также Елизавета II отметила, что мечтает о том, чтобы Камиллу приняли в обществе и перестали презирать за роман с Чарльзом за спиной принцессы Дианы. "Когда придет время и Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, как когда-то оказали мне. Я хочу, чтобы Камилла стала королевой-консортом, так как она верно служит мне", – заявила королева.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
елизавета ii, монархи, кейт миддлтон, в мире, новости
Елизавета II назвала будущих королеву и короля Британии
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Фанаты королевства ждали этого долгие годы – кто заменит королеву на троне и откроет новую главу в истории?
ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Королева Елизавета II назвала своего приемника и будущего короля Британии – окончательное решение монарха было объявлено недавно.
В воскресенье Елизавета II отметила свой 70-летний юбилей правления. Но не только монарх находится в центре внимания публики. 95-летняя королева призвала своих приемников и рассказала, кто же будет править страной после ее смерти.
Споры о том, кто станет королем Британии, ведутся больше 10 лет. Многие фанаты монархии уверены, что на трон взойдет принц Уильям в компании супруги Кейт Миддлтон. К тому же дворец никогда не комментировал эти слухи и лишь распалял любопытство местных жителей.
Но теперь нет смысла гадать, ведь королева официально передала свои полномочия не старшему внуку, а сыну принцу Чарльзу. Он и его жена Камилла Паркер-Боулз в будущем станут королем и королевой Британии.
Также Елизавета II отметила, что мечтает о том, чтобы Камиллу приняли в обществе и перестали презирать за роман с Чарльзом за спиной принцессы Дианы.
"Когда придет время и Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, как когда-то оказали мне. Я хочу, чтобы Камилла стала королевой-консортом, так как она верно служит мне", – заявила королева.
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