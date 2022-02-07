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Грузинская горнолыжница показала свой лучший результат на Олимпийских играх
Грузинская горнолыжница показала свой лучший результат на Олимпийских играх
Циклаури преодолела дистанцию за 1:04.49 минуты, а во второй – за 1:05.38 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T14:34+0400
2022-02-07T14:34+0400
2022-02-07T14:50+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Грузинская горнолыжница Нино Циклаури заняла 34-е место в гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине, показав свой лучший результат в карьере на ОИ.В первой попытке Циклаури преодолела дистанцию за 1:04.49 минуты, а во второй – за 1:05.38. Отставание грузинки от победительницы, Сары Эктор из Швеции, составило чуть больше 14 секунд.Четыре года назад на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане в этой дисциплине Циклаури заняла 46 место, а на Играх в Сочи была 49-й.На ОИ в Пекине Циклаури также примет участие в соревнованиях по слалому, которые состоятся 9 февраля.Стоит отметить, что для Циклаури нынешняя Олимпиада уже четвертая в карьере.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия
Грузинская горнолыжница показала свой лучший результат на Олимпийских играх
14:34 07.02.2022 (обновлено: 14:50 07.02.2022) Подписаться на
Циклаури преодолела дистанцию за 1:04.49 минуты, а во второй – за 1:05.38
ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik.
Грузинская горнолыжница Нино Циклаури заняла 34-е место в гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине, показав свой лучший результат
в карьере на ОИ.
В первой попытке Циклаури преодолела дистанцию за 1:04.49 минуты, а во второй – за 1:05.38. Отставание грузинки от победительницы, Сары Эктор из Швеции, составило чуть больше 14 секунд.
Четыре года назад на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане в этой дисциплине Циклаури заняла 46 место, а на Играх в Сочи была 49-й.
На ОИ в Пекине Циклаури также примет участие в соревнованиях по слалому, которые состоятся 9 февраля.
Стоит отметить, что для Циклаури нынешняя Олимпиада уже четвертая в карьере.
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