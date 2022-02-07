https://sputnik-georgia.ru/20220207/gruzinskaya-gornolyzhnitsa-pokazala-svoy-luchshiy-rezultat-na-olimpiyskikh-igrakh-264215086.html

Грузинская горнолыжница показала свой лучший результат на Олимпийских играх

Грузинская горнолыжница показала свой лучший результат на Олимпийских играх

Циклаури преодолела дистанцию за 1:04.49 минуты, а во второй – за 1:05.38 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Грузинская горнолыжница Нино Циклаури заняла 34-е место в гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине, показав свой лучший результат в карьере на ОИ.В первой попытке Циклаури преодолела дистанцию за 1:04.49 минуты, а во второй – за 1:05.38. Отставание грузинки от победительницы, Сары Эктор из Швеции, составило чуть больше 14 секунд.Четыре года назад на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане в этой дисциплине Циклаури заняла 46 место, а на Играх в Сочи была 49-й.На ОИ в Пекине Циклаури также примет участие в соревнованиях по слалому, которые состоятся 9 февраля.Стоит отметить, что для Циклаури нынешняя Олимпиада уже четвертая в карьере.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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