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Какая маска лучше защищает от "омикрона" – ответ грузинского врача
Какая маска лучше защищает от "омикрона" – ответ грузинского врача
С появлением нового штамма коронавируса "омикрон" резко возросли случаи реинфицирования 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T13:48+0400
2022-02-07T13:48+0400
2022-02-07T13:48+0400
шестая волна
грузия
новости
коронавирус covid-19
общество
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Последние исследования показали, что обыкновенная хирургическая маска в случае "омикрона" защищает на 60%, а респиратор N95 – на 85%, заявил директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.Грузия с появлением нового штамма "омикрон" переживает шестую волну коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,3 миллиона случаев инфицирования.По его словам, "омикрон" на сегодняшний день рассматривается как вирус с самой высокой способностью распространения и реинфицирования. Как отметил Чхаидзе, в Грузии предположительно 10 997 случаев реинфицирования, тогда как в начале пандемии, когда циркулировал китайский штамм, во всем мире было зафиксировано всего 114 случаев."Коронавирус рассматривался, как вирус редкого реинфицирования, то есть у человека, раз перенесшего коронавирус, надолго вырабатывался иммунитет против него. Однако "омикрон" изменил это представление", – отметил Чхаидзе.Он подчеркнул, что на сегодняшний день ни один человек, который перенес коронавирус предыдущих штаммов, не считается защищенным и может в любой момент заразиться "омикроном".За минувшие сутки в Грузии выявили 19 098 новых случаев коронавируса.На данный момент в стране 204 345 активных случаев, из них 5 947 нуждаются в стационарном лечении. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" – 20 декабря 2021 года. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, коронавирус covid-19, общество
Какая маска лучше защищает от "омикрона" – ответ грузинского врача
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С появлением нового штамма коронавируса "омикрон" резко возросли случаи реинфицирования
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Последние исследования показали, что обыкновенная хирургическая маска в случае "омикрона" защищает на 60%, а респиратор N95 – на 85%, заявил директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.
Грузия с появлением нового штамма "омикрон" переживает шестую волну коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,3 миллиона случаев инфицирования.
"Если мы хотим защититься с помощью маски, то лучше использовать респиратор. Его можно использовать и длительно, в течение 2-3 дней", – заявил Чхаидзе на брифинге.
По его словам, "омикрон" на сегодняшний день рассматривается как вирус с самой высокой способностью распространения и реинфицирования. Как отметил Чхаидзе, в Грузии предположительно 10 997 случаев реинфицирования, тогда как в начале пандемии, когда циркулировал китайский штамм, во всем мире было зафиксировано всего 114 случаев.
"Коронавирус рассматривался, как вирус редкого реинфицирования, то есть у человека, раз перенесшего коронавирус, надолго вырабатывался иммунитет против него. Однако "омикрон" изменил это представление", – отметил Чхаидзе.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день ни один человек, который перенес коронавирус предыдущих штаммов, не считается защищенным и может в любой момент заразиться "омикроном".
За минувшие сутки в Грузии выявили 19 098 новых случаев коронавируса.
На данный момент в стране 204 345 активных случаев, из них 5 947 нуждаются в стационарном лечении. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" – 20 декабря 2021 года.
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