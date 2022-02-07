https://sputnik-georgia.ru/20220207/kakaya-maska-luchshe-zaschischaet-ot-omikrona--otvet-gruzinskogo-vracha-264212964.html

Какая маска лучше защищает от "омикрона" – ответ грузинского врача

Какая маска лучше защищает от "омикрона" – ответ грузинского врача

С появлением нового штамма коронавируса "омикрон" резко возросли случаи реинфицирования 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T13:48+0400

2022-02-07T13:48+0400

2022-02-07T13:48+0400

шестая волна

грузия

новости

коронавирус covid-19

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263251830_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3610b7a92cac895523cdbbad7e715fda.jpg

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Последние исследования показали, что обыкновенная хирургическая маска в случае "омикрона" защищает на 60%, а респиратор N95 – на 85%, заявил директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.Грузия с появлением нового штамма "омикрон" переживает шестую волну коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,3 миллиона случаев инфицирования.По его словам, "омикрон" на сегодняшний день рассматривается как вирус с самой высокой способностью распространения и реинфицирования. Как отметил Чхаидзе, в Грузии предположительно 10 997 случаев реинфицирования, тогда как в начале пандемии, когда циркулировал китайский штамм, во всем мире было зафиксировано всего 114 случаев."Коронавирус рассматривался, как вирус редкого реинфицирования, то есть у человека, раз перенесшего коронавирус, надолго вырабатывался иммунитет против него. Однако "омикрон" изменил это представление", – отметил Чхаидзе.Он подчеркнул, что на сегодняшний день ни один человек, который перенес коронавирус предыдущих штаммов, не считается защищенным и может в любой момент заразиться "омикроном".За минувшие сутки в Грузии выявили 19 098 новых случаев коронавируса.На данный момент в стране 204 345 активных случаев, из них 5 947 нуждаются в стационарном лечении. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" – 20 декабря 2021 года. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, коронавирус covid-19, общество