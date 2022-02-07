https://sputnik-georgia.ru/20220207/kanatnaya-doroga-rike-narikala-v-tbilisi-zakrylas-do-1-marta-264200529.html

Канатная дорога Рике-Нарикала в Тбилиси закрылась до 1 марта

Канатная дорога Рике-Нарикала в Тбилиси закрылась до 1 марта

Итальянские специалисты заменят буксирный трос канатки и проведут сервисные работы 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T10:07+0400

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крепость нарикала

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канатная дорога

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала в исторической части Тбилиси, закралась на ремонт с 7 февраля до 1 марта, говорится в заявлении столичной мэрии.По информации компании, в указанный период планируется замена буксирного троса и проведение сервисных работ. Работы будут проводить специалисты итальянской компании-производителя LEITNER.Канатная дорога Рике-Нарикала функционирует с 2012 года и в среднем обслуживает 2,5 тысячи пассажиров в день.В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатных дороги, соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, – канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, а также канатная дорога в Багеби к высотному корпусу университета.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, парк рике, крепость нарикала, тбилиси, канатная дорога