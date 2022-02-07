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Когда Сурб Саркис 2022? Гадание в день покровителя влюбленных

Когда Сурб Саркис 2022? Гадание в день покровителя влюбленных

День святого Саркиса или "Сурб Саркис" – покровителя молодых и влюбленных, в 2022-м армяне по всему миру отпразднуют 12 февраля 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T14:19+0400

2022-02-07T14:19+0400

2022-02-07T14:19+0400

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Постоянной даты у праздника в церковном календаре нет – ежегодно "Сурб Саркис" отмечают в субботу за 63 дня до Пасхи.В "Сурб Саркис" Армянская апостольская церковь поминает полководца Саркиса, принявшего мученическую смерть во имя веры в 363 году. Праздник, посвященный святому Саркису, распоряжением Католикоса всех армян Гарегина II, с 2007-го провозглашен Днем благословения молодых.В "Сурб Саркис" во всех армянских церквях служат праздничную литургию, а после богослужения проводят обряд благословления молодых.Святой Саркис – один из самых любимых и почитаемых в народе. Множество храмов ему посвящено как в самой Армении, так и в странах, где живут армянские диаспоры. Наступления праздника с нетерпением ждет молодежь, чтобы с помощью гадания в "Сурб Саркис" узнать свое будущее.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете историю святого Саркиса, о романтических легендах, связанных с покровителем влюбленных, а также о том, какие гадания проводят в праздник.Тернистый путьРодился будущий святой в городе Кесарии Каппадокийской. Он жил и служил при императоре Константине Великом (306-337). По преданию, святой Саркис прославился не только как военачальник, но и как христианский проповедник. Саркис с согласия императора распространял христианство и разрушал капища в городах, которые находились под господством римской империи.Мужественный полководец отказался сменить веру и тем самым обрек себя на верную смерть. Вместе со святым Саркисом казнили его сына и 14 преданных ему воинов. В Армению мощи святого V века доставил создатель армянской письменности – Месроп Маштоц – они покоятся в селе Карпи (Уши) близ Аштарака, где была построена церковь имени блаженного.Покровитель влюбленныхСаркис – один из самых любимых святых у армян, которого считают покровителем влюбленных. С его именем связаны многочисленные романтические предания и легенды.Одно из преданий повествует, как святой Саркис помог спасти любовь Ашугу Гарибу. Бедный юноша полюбил дочь богача – Шах-Санаме. Девушка отвечала ему взаимностью, но ее отец хотел выдать дочь за богача.Несчастный Ашуг Гариб решил отправиться в дальние края, чтобы заработать там состояние. Но перед тем, как отправится в дальний путь, юноша заручился клятвой возлюбленной, что та будет ждать его семь лет. По уговору девушка могла выйти замуж за другого, если возлюбленный опоздает хотя бы на один день.Юноша семь лет трудился не покладая рук и сумел накопить состояние. Он отправился в обратный путь, но когда понял, что не успевает в назначенное время вернуться к любимой, стал просить о помощи святого Саркиса. Вняв мольбам влюбленного, покровитель домчал его на своем белоснежном скакуне к Шах-Санаме в одно мгновение. Отец девушки, видя преданную любовь молодых и свершившееся чудо, благословил их союз.Как рассказывает другое предание, выдающийся военачальник Саркис и его 39 доблестных воинов после победного возвращения с очередной битвы пировали во дворце правителя. Правитель, когда опьяненные воины заснули, приказал 40 девушкам убить их. Приказ выполнили 39 из них, но одна – очарованная прекрасным лицом Саркиса, поцеловала его, вместо того, чтобы убить.Проснувшись и осознав произошедшее, Саркис молниеносно оседлал своего быстроходного белого скакуна и, вызвав ураган, скрылся вместе с влюбленной девушкой из города. Так любовь спасла ему жизнь. Этой легендой и объясняют сильные ветры, которые бывают во время праздника "Сурб Саркис".Традиции, обычаи и гаданияГадание в "Сурб Саркис" – древняя традиция. Гадания в день покровителя влюбленных помогают узнать, с кем суждено создать семью. По традиции накануне праздника "Сурб Саркис" пекут особую соленую лепешку, которую одинокие должны съесть вечером, и ни в коем случае не пить воду, чтобы увидеть во сне свою вторую половину.Согласно гаданию, если гадающему суждено вступить в этом году в брак, то во сне жених или невеста дадут им напиться.Проводят в ночь "Сурб Саркиса" гадание и на исполнение желания. Для гадания по традиции ставят поднос с мукой из жареной пшеницы на крышу или на балконе в надежде, что конь святого Саркиса оставит на нем след от копыта.По преданию, святой Саркис ночью пролетает с ангелами над домами. И если на подносе с мукой останется след от копыта, то желание загадавшего в этом году обязательно исполнится.В Тбилиси "Сурб Саркис" начинают праздновать накануне праздника с паломничества к часовне в честь святого. По традиции верующие с ликом святого Саркиса и хоругвями под предводительством духовных отцов направляются из церкви Сурб Эчмиадзин к часовне покровителя влюбленных, расположенной в районе Харпух (в старом городе).Помолившись у руин старой часовни, процессия паломников направляется к Кафедральной церкви Сурб Геворг (Святого Георгия), расположенной на Майдане, где проходит богослужение, обряд благословения молодежи и раздача соленых лепешек.Праздничная литургия в честь святого Саркиса, его сына Мартироса и 14 воинов пройдет 12 февраля в 11:00 в церкви Сурб Геворг. С учетом ограничений в стране, введенных из-за пандемии коронавируса, верующие как в храме, так и на прилегающей территории, и во время шествия должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.Молодежь отмечает праздник весело, в надежде заручиться поддержкой святого Саркиса – помощника влюбленных. В "Сурб Саркис" все желают друг другу счастья и любви, а влюбленные дарят друг другу символичные подарки.Материал подготовлен на основе открытых источников

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