https://sputnik-georgia.ru/20220207/krishtianu-ronaldu-pobil-ocherednoy-rekord-v-instagram-264212766.html

Криштиану Роналду побил очередной рекорд в Instagram

Криштиану Роналду побил очередной рекорд в Instagram

Популярность футболиста продолжает набирать обороты и завоевывать социальные сети, а также сердца фанатов

2022-02-07T13:31+0400

2022-02-07T13:31+0400

2022-02-07T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Звезда футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду побил новый рекорд в Инстаграм – футболист перешел все границы популярности в соцсети. 5 февраля Роналду отметил свое 37-летие. Один из самых титулованных футболистов в мире отметил это событие в кругу детей и возлюбленной Джорджины Родригес. Фанаты не пожалели поздравлений для спортсмена, но особенным подарком стал новый титул Криштиану в Инстаграм. В прошлые выходные Роналду набрал 400 млн подписчиков и стал первым человеком в Инстаграм, набравшим такое количество посетителей блога. На сегодняшний момент это абсолютный рекорд, и только официальная страница самого Инстаграм может тягаться с футболистом. На официальный блог разработчиков подписано 468 миллионов человек. Но фанаты не удивятся, если вскоре Роналду обгонит и их. Поклонники умилились и посту Криштиану в свой день рождения. "Жизнь как американские горки. Тяжелая работа, большая скорость, важные цели и огромные ожидания. Но, в конце концов, все сводится к семье, любви, честности, дружбе и ценностям. Спасибо всем за поздравления", – написал футболист. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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шоу, футбол, криштиану роналду, зарубежные звезды