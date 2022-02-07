https://sputnik-georgia.ru/20220207/legendarnyy-ansambl-sukhishvili-nachinaet-bolshoy-tur-po-evrope-264215942.html
Легендарный ансамбль "Сухишвили" начинает большой тур по Европе
Легендарный ансамбль "Сухишвили" начинает большой тур по Европе
Знаменитый коллектив выступит с концертами в Польше, Чехии, Молдове, Румынии, Украине и Сербии 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T14:50+0400
2022-02-07T14:50+0400
2022-02-07T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" отправляется в гастрольный тур по странам Европы, который продолжится с 6 февраля по 10 апреля, говорится на странице ансамбля в Facebook.Знаменитый коллектив выступит с концертами в Польше, Чехии, Молдове, Румынии, Украине, а также в городах Сербии. Всего в рамках европейского тура запланировано 63 выступления."Первые концерты, первый аншлаг и овации Euro Tour 2022!" – пишет руководство в сообщении.Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны. Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие.Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором – Нино Сухишвили.Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография – поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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нино сухишвили, грузия, культура, новости, нино рамишвили, илико сухишвили, польша, украина, сербия, культурная жизнь грузии, грузинский шоу-бизнес
Легендарный ансамбль "Сухишвили" начинает большой тур по Европе
14:50 07.02.2022 (обновлено: 14:51 07.02.2022) Подписаться на
Знаменитый коллектив выступит с концертами в Польше, Чехии, Молдове, Румынии, Украине и Сербии
ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" отправляется в гастрольный тур по странам Европы, который продолжится с 6 февраля по 10 апреля, говорится на странице ансамбля в Facebook.
Знаменитый коллектив выступит с концертами в Польше, Чехии, Молдове, Румынии, Украине, а также в городах Сербии. Всего в рамках европейского тура запланировано 63 выступления.
"Первые концерты, первый аншлаг и овации Euro Tour 2022!" – пишет руководство в сообщении.
Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны. Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие.
Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором – Нино Сухишвили.
Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография – поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.
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