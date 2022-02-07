https://sputnik-georgia.ru/20220207/neskolko-tysyach-abonentov-v-tbilisi-ostalis-bez-gaza-iz-za-avarii-264207989.html
Несколько тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за аварии
Несколько тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за аварии
Без природного газа остался практически весь проспект Давида Агмашенебели и прилегающие к нему улицы 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T12:59+0400
2022-02-07T12:59+0400
2022-02-07T13:48+0400
грузия
новости
газ
авария
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23584/69/235846919_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5f2433c0d5b7825d88848a03d3dacf09.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Около 3,4 тысячи абонентов в Тбилиси остались без природного газа из-за повреждения газопровода, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.По информации пресс-службы компании, причиной аварийного отключения природного газа стали несогласованные работы одной из компаний в районе Дидубе, во время которых был поврежден газопровод.Из-за аварии без газа в центре столицы остались жители улицы Марджанишвили, проспекта Агмашенебели и прилегающих к нему улиц. Кроме того, газ отключен расположенным в этом районе коммерческим объектам, школам, вузам, медучреждениям, аптекам, банкам.Отключение коснулось Национального музыкального центра Грузии, Театра киноактера им. М. Туманишвили, Фонда развития грузинского кино, а также министерства образования и объектов министерства обороны Грузии.Подача газа населению возобновится сегодня с 13:00 часов поэтапно и полностью будет восстановлена к концу дня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23584/69/235846919_311:0:1927:1212_1920x0_80_0_0_c9a57cf3eddb33062a622897f54e75b0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, газ, авария, происшествия
Несколько тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за аварии
12:59 07.02.2022 (обновлено: 13:48 07.02.2022) Подписаться на
Без природного газа остался практически весь проспект Давида Агмашенебели и прилегающие к нему улицы
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Около 3,4 тысячи абонентов в Тбилиси остались без природного газа из-за повреждения газопровода, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.
По информации пресс-службы компании, причиной аварийного отключения природного газа стали несогласованные работы одной из компаний в районе Дидубе, во время которых был поврежден газопровод.
Из-за аварии без газа в центре столицы остались жители улицы Марджанишвили, проспекта Агмашенебели и прилегающих к нему улиц. Кроме того, газ отключен расположенным в этом районе коммерческим объектам, школам, вузам, медучреждениям, аптекам, банкам.
Отключение коснулось Национального музыкального центра Грузии, Театра киноактера им. М. Туманишвили, Фонда развития грузинского кино, а также министерства образования и объектов министерства обороны Грузии.
Подача газа населению возобновится сегодня с 13:00 часов поэтапно и полностью будет восстановлена к концу дня.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.