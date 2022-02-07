https://sputnik-georgia.ru/20220207/neskolko-tysyach-abonentov-v-tbilisi-ostalis-bez-gaza-iz-za-avarii-264207989.html

Несколько тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за аварии

Несколько тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за аварии

Без природного газа остался практически весь проспект Давида Агмашенебели и прилегающие к нему улицы 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T12:59+0400

2022-02-07T12:59+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Около 3,4 тысячи абонентов в Тбилиси остались без природного газа из-за повреждения газопровода, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.По информации пресс-службы компании, причиной аварийного отключения природного газа стали несогласованные работы одной из компаний в районе Дидубе, во время которых был поврежден газопровод.Из-за аварии без газа в центре столицы остались жители улицы Марджанишвили, проспекта Агмашенебели и прилегающих к нему улиц. Кроме того, газ отключен расположенным в этом районе коммерческим объектам, школам, вузам, медучреждениям, аптекам, банкам.Отключение коснулось Национального музыкального центра Грузии, Театра киноактера им. М. Туманишвили, Фонда развития грузинского кино, а также министерства образования и объектов министерства обороны Грузии.Подача газа населению возобновится сегодня с 13:00 часов поэтапно и полностью будет восстановлена к концу дня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, газ, авария, происшествия