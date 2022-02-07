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Несколько тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за аварии
Несколько тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за аварии
Без природного газа остался практически весь проспект Давида Агмашенебели и прилегающие к нему улицы 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T12:59+0400
2022-02-07T13:48+0400
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газ
авария
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Около 3,4 тысячи абонентов в Тбилиси остались без природного газа из-за повреждения газопровода, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.По информации пресс-службы компании, причиной аварийного отключения природного газа стали несогласованные работы одной из компаний в районе Дидубе, во время которых был поврежден газопровод.Из-за аварии без газа в центре столицы остались жители улицы Марджанишвили, проспекта Агмашенебели и прилегающих к нему улиц. Кроме того, газ отключен расположенным в этом районе коммерческим объектам, школам, вузам, медучреждениям, аптекам, банкам.Отключение коснулось Национального музыкального центра Грузии, Театра киноактера им. М. Туманишвили, Фонда развития грузинского кино, а также министерства образования и объектов министерства обороны Грузии.Подача газа населению возобновится сегодня с 13:00 часов поэтапно и полностью будет восстановлена к концу дня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, газ, авария, происшествия

Несколько тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за аварии

12:59 07.02.2022 (обновлено: 13:48 07.02.2022)
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliВключенная конфорка на газовой плите
Включенная конфорка на газовой плите - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2022
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
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Без природного газа остался практически весь проспект Давида Агмашенебели и прилегающие к нему улицы
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Около 3,4 тысячи абонентов в Тбилиси остались без природного газа из-за повреждения газопровода, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.
По информации пресс-службы компании, причиной аварийного отключения природного газа стали несогласованные работы одной из компаний в районе Дидубе, во время которых был поврежден газопровод.
Из-за аварии без газа в центре столицы остались жители улицы Марджанишвили, проспекта Агмашенебели и прилегающих к нему улиц. Кроме того, газ отключен расположенным в этом районе коммерческим объектам, школам, вузам, медучреждениям, аптекам, банкам.
Отключение коснулось Национального музыкального центра Грузии, Театра киноактера им. М. Туманишвили, Фонда развития грузинского кино, а также министерства образования и объектов министерства обороны Грузии.
Подача газа населению возобновится сегодня с 13:00 часов поэтапно и полностью будет восстановлена к концу дня.
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