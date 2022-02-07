https://sputnik-georgia.ru/20220207/novyy-batumskiy-bulvar-zaschityat-ot-shtorma-264231969.html

Новый Батумский бульвар защитят от шторма

Новый Батумский бульвар защитят от шторма

Сезон штормов в Батуми в последний месяц серьезно повредил территорию бульвара 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T23:48+0400

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грузия

новости

батуми

батумский бульвар

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ТБИЛИСИ, 7 фев - Sputnik. Мэрия черноморского курорта Батуми начала предварительные работы по защите нового бульвара города от штормов, говорится в сообщении ведомства.Сезон штормов в Батуми в последний месяц серьезно повредил территорию бульвара - испорчены пешеходные тропы и часть инфраструктуры.Для решения проблемы в мэрии Батуми прошла консультация со специалистами.По его словам, изучение проблемы продолжится, после чего будет разработан план действий.Батумский бульвар одно из самых посещаемых мест в Батуми. Новый бульвар протяженностью 1,2 тысячи метров был построен в 2009 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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